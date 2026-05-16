Việt Nam - Romania nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác đa phương

Tại cuộc gặp, Đại sứ Lê Vĩnh Thắng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Romania trong 76 năm qua; cảm ơn tình cảm gắn bó với Việt Nam và sự hỗ trợ tích cực thời gian qua của Ngài Ninel Peia dành cho hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Đại sứ Lê Vĩnh Thắng và Thượng nghị sĩ Ninel Peia

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Romania những năm gần đây phát triển tích cực trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục - đào tạo, lao động, du lịch… và nhiều tiềm năng khác; nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt trên kênh nghị viện, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương thực chất và hiệu quả.

Đại sứ và các Thượng nghị sĩ đã trao đổi về phối hợp công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa trong thời gian tới, đặc biệt là thúc đẩy kết nối hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ như thương mại nông sản, nông nghiệp, năng lượng mặt trời, du lịch như Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân Romania và một số doanh nghiệp lữ hành Romania đã tổ chức các chuyến bay thẳng charter giữa hai nước, bất động sản nghỉ dưỡng, nước khoáng nóng, lao động, khoa học - công nghệ; mở rộng kết nối hợp tác địa phương nhằm khai thác hiệu quả hơn các cơ hội.

Thượng nghị sĩ Sava Clement chúc Đại sứ Lê Vĩnh Thắng có một nhiệm kỳ thành công tại Romania

Các Thượng nghị sĩ đánh giá cao thành tựu, hướng đi của Việt Nam trong phát triển đất nước, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mong muốn sớm có dịp sang thăm Việt Nam; khẳng định tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Romania và Việt Nam trên các lĩnh vực.