  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Việt Nam - Romania nhất trí tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác đa phương

Thứ Bảy, 05:18, 16/05/2026
VOV.VN - Tiếp nối bước phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống 76 năm qua giữa Việt Nam – Romania (Rumani), Đại sứ Việt Nam tại Romania Lê Vĩnh Thắng đã có buổi chào xã giao và làm việc với các Thượng nghị sĩ chủ chốt của Thượng viện Romania.

Tại cuộc gặp, Đại sứ Lê Vĩnh Thắng nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp giữa Việt Nam và Romania trong 76 năm qua; cảm ơn tình cảm gắn bó với Việt Nam và sự hỗ trợ tích cực thời gian qua của Ngài Ninel Peia dành cho hoạt động của Đại sứ quán Việt Nam tại Romania nói riêng và quan hệ hai nước nói chung.

Đại sứ Lê Vĩnh Thắng và Thượng nghị sĩ Ninel Peia

Hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam - Romania những năm gần đây phát triển tích cực trên các lĩnh vực thương mại, giáo dục - đào tạo, lao động, du lịch… và nhiều tiềm năng khác; nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt trên kênh nghị viện, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác song phương thực chất và hiệu quả.

Đại sứ và các Thượng nghị sĩ đã trao đổi về phối hợp công tác ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa trong thời gian tới, đặc biệt là thúc đẩy kết nối hợp tác trong các lĩnh vực có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ như thương mại nông sản, nông nghiệp, năng lượng mặt trời, du lịch như Việt Nam đã miễn thị thực cho công dân Romania và một số doanh nghiệp lữ hành Romania đã tổ chức các chuyến bay thẳng charter giữa hai nước, bất động sản nghỉ dưỡng, nước khoáng nóng, lao động, khoa học - công nghệ; mở rộng kết nối hợp tác địa phương nhằm khai thác hiệu quả hơn các cơ hội.

Thượng nghị sĩ Sava Clement chúc Đại sứ Lê Vĩnh Thắng có một nhiệm kỳ thành công tại Romania

Các Thượng nghị sĩ đánh giá cao thành tựu, hướng đi của Việt Nam trong phát triển đất nước, cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương; mong muốn sớm có dịp sang thăm Việt Nam; khẳng định tiếp tục phối hợp thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Romania và Việt Nam trên các lĩnh vực.

TP.HCM thúc đẩy ngoại giao nhân dân Việt Nam - Romania

VOV.VN - Kỷ niệm 107 năm Quốc khánh Romania và 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Romania tại TP.HCM, đại biểu hai nước nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nhân dân và hợp tác giáo dục, lao động. Nhiều mô hình kết nối địa phương được triển khai, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Romania đi vào chiều sâu.

Hải Đăng/VOV-Praha
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Romania từ ngày 8-11/9/2025, ngày 9/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Romania Mircea Abrudean, hội đàm với Phó Chủ tịch Hạ viện Romania Natalia Elena Intotero và làm việc với Nhóm Nghị sĩ hữu nghị với Việt Nam của Quốc hội Romania.

Ngày Văn hóa Việt Nam nhân kỷ niệm 75 năm quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Romania

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Romania đã phối hợp với Bộ Văn hóa Rumani long trọng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam và Đêm nhạc Hữu nghị kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Rumani (3/2/1950-3/2/2025) tại Nhà hát Ion Dacia, thủ đô Bucharest.

Quốc hội Romania thông qua kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ

VOV.VN - Ngày 5/5, Quốc hội Romania đã thông qua kiến nghị bất tín nhiệm đối với Chính phủ của Thủ tướng Ilie Bolojan với 281 phiếu thuận và 4 phiếu chống, dẫn đến nội các nước này sụp đổ chỉ sau chưa đầy một năm cầm quyền.

