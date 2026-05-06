Quốc hội Romania thông qua kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ

Trong phiên họp toàn thể của Quốc hội lưỡng viện Romania, có 431/464 nghị sĩ tham gia. Trong tổng số 288 phiếu được bỏ, có 285 phiếu hợp lệ và 3 phiếu không hợp lệ, trong khi đó ngưỡng cần thiết để thông qua kiến nghị bất tín nhiệm là 233 phiếu.

Theo Hiến pháp Romania, ngay sau khi kiến nghị được thông qua, Chính phủ của ông Bolojan sẽ chuyển sang vai trò tạm quyền, chỉ xử lý các công việc hành chính thường nhật, không được ban hành sắc lệnh khẩn cấp hay đề xuất dự luật mới. Thời hạn của chính phủ lâm thời kéo dài không quá 45 ngày, buộc các đảng phái phải nhanh chóng đàm phán thành lập chính phủ mới.

Thủ tướng Romania Ilie Bolojan (Ảnh: Reuters).

Ông Bolojan đã bác bỏ kiến nghị bất tín nhiệm, cho rằng đây là một nghị quyết sai sự thật. Theo ông, trong bối cảnh Romania đang đối mặt với hàng loạt các khó khăn, nước này cần củng cố chính phủ hiện tại hơn là tìm cách thay thế.

Ông Sorin Grindeanu, Chủ tịch Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) cho biết, đảng này sẵn sàng tìm kiếm giải pháp nhanh chóng để thành lập chính phủ mới, đồng thời khẳng định, tất cả các lựa chọn đều đang được xem xét. Trong khi đó, ông Catalin Predoiu, Phó Chủ tịch thứ nhất của đảng Tự do Quốc gia (PNL) cho rằng, các bên cần tiếp tục đàm phán.

Về phía liên minh cầm quyền, ông Dominic Fritz, lãnh đạo đảng Liên minh Cứu Romania (USR) tuyên bố, đảng này sẽ không hợp tác với Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) để thành lập chính phủ mới.

Sau khi nhậm chức vào tháng 6/2025, Chính phủ của ông Bolojan đã vấp phải nhiều chỉ trích từ Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) liên quan đến các chính sách thắt lưng buộc bụng và đề xuất bán một số tài sản của nhà nước.

Trước đó, vào tháng 4 vừa qua, Đảng Dân chủ Xã hội (PSD) - đảng lớn nhất trong liên minh ban đầu, đã rút khỏi chính phủ và cùng các lực lượng đối lập thúc đẩy bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Theo giới phân tích, diễn biến mới này đẩy Romania vào một giai đoạn khó khăn mới, nhất là trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Âu này đang đối mặt với áp lực lớn về triển vọng kinh tế và thể chế, khi phải hoàn thành các cải cách quan trọng để nhận khoảng 11 tỷ euro tài trợ từ EU. Các thách thức này đòi hỏi các đảng phái phải đặt lợi ích quốc gia lên trên những tính toán ngắn hạn để đưa Romania sớm thoát khỏi tình trạng bất ổn chính trị kéo dài.