Việt Nam - Singapore tăng cường hợp tác trong chuyển đổi số, an toàn thông tin

VOV.VN - Hôm nay (17/11), tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có buổi làm việc với Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối An ninh quốc gia Singapore - Tiêu Chí Hiền.