Việt Nam - Thái Lan: Khơi mở không gian kinh tế chung 1.100 tỷ USD

Thứ Năm, 21:15, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 28/5, tại Thủ đô Bangkok, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan đã diễn ra với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng đông đảo đại diện bộ ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Sự kiện đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trở thành điểm nhấn quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương.

Phát biểu tại diễn đàn, lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định, Việt Nam và Thái Lan là hai nền kinh tế cốt lõi của ASEAN với lợi ích phát triển ngày càng đan xen. Nếu đặt cạnh nhau, hai nước sở hữu một không gian kinh tế chung trị giá hơn 1.100 tỷ USD, gần 175 triệu dân, nằm ở vị trí trung tâm kết nối các tuyến thương mại toàn cầu.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai nước cùng đông đảo đại diện bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngay sau thông điệp đẩy mạnh chiến lược “Ba kết nối” (sản xuất - hạ tầng - chuyển đổi) nhằm khắc phục những mảng hợp tác còn rời rạc, diễn đàn đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ giới học giả và cộng đồng doanh nghiệp. Đánh giá về tầm nhìn hợp tác, ông Suwatchai Songwanich - Tổng Thư ký Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan nhấn mạnh: “Định hướng ‘Ba kết nối’ đã vạch ra con đường rất rõ ràng cho hai quốc gia, từ liên kết chuỗi cung ứng, phát triển doanh nghiệp địa phương cho đến mục tiêu phát triển bền vững”.

Ở góc độ thương mại và dịch vụ, ông Sanan Angubolkul - Chủ tịch cấp cao của Phòng Thương mại Thái Lan cho rằng, các con số hiện tại chưa phản ánh hết tiềm năng. Bên cạnh việc hoan nghênh các đường bay mới kết nối các trung tâm du lịch như Phuket và TP Hồ Chí Minh, ông Sanan đặt kỳ vọng lớn vào sự bứt phá của dòng vốn và thương mại: “Mục tiêu kim ngạch thương mại 25 tỷ USD là chưa đủ, cần phải tăng trưởng gấp đôi, hướng tới con số 50 tỷ USD, như hai nhà lãnh đạo của Việt Nam và Thái Lan đã phát biểu tại diễn đàn chiều nay”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan chiều 28/5/2026

Sự kết nối kinh tế này đã lập tức được cụ thể hóa bằng các thỏa thuận hợp tác đa ngành. Bà Nualphan Lamsam (Madam Pang) - Chủ tịch kiêm CEO Tập đoàn bảo hiểm Muang Thai Insurance, đồng thời là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, chia sẻ về dự án liên doanh cung cấp bảo hiểm du lịch với Vietjet, đồng thời nhấn mạnh: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ mở rộng hợp tác toàn diện với tập đoàn Vietjet trên cả lĩnh vực văn hóa và bóng đá - trên cương vị là Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. Tôi tin tưởng rằng, sự gắn kết đa ngành này không chỉ thúc đẩy mạnh mẽ thương mại song phương, đưa hai quốc gia cùng tiến bộ trên mọi phương diện, mà còn góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững giữa Việt Nam và Thái Lan”.

Diễn đàn khép lại với hàng loạt thỏa thuận hợp tác đa ngành trong AI, hàng không, năng lượng và tài chính số

Diễn đàn khép lại với hàng loạt thỏa thuận hợp tác đa ngành trong AI, hàng không, năng lượng và tài chính số, cho thấy sự chủ động mạnh mẽ từ khu vực tư nhân. Đây được coi là bước đi cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu đưa không gian kinh tế chung Việt Nam - Thái Lan vượt ra ngoài giao thương thông thường, hướng tới một chuỗi cung ứng mang dấu ấn ASEAN.

PV/VOV-Bangkok
Tag: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan nền kinh tế thương mại toàn cầu diễn đàn không gian kinh tế chung
Làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Thái Lan
VOV.VN - Sáng 28/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đã tham dự Lễ đón chính thức, do Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân chủ trì. Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Charnivirakul.

Việt Nam - Thái Lan trao văn kiện hợp tác sau hội đàm cấp cao
VOV.VN - Sáng 28/5, ngay sau buổi hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chủ trì họp báo công bố kết quả chính tại hội đàm và chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ và văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương 2 nước.

Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN
VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam - Thái Lan tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan
VOV.VN - Chiều nay tại Udon Thani, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân gặp gỡ cán bộ các cơ quan đại diện Việt Nam và gần 600 kiều bào tại Thái Lan, Lào.

