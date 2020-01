Việt Nam - Thái Lan: Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược tăng cường

Trong năm 2019, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan được tăng cường, mở rộng trên nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân từ cấp độ trung ương đến địa phương. Kết quả nổi bật trong quan hệ 2 nước Việt Nam - Thái Lan năm 2019 đó là hai nước đã nhất trí nâng cấp quan hệ từ "đối tác chiến lược" lên quan hệ "đối tác chiến lược tăng cường" trong cuộc họp tháng 1 năm 2019 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương Việt Nam - Thái Lan lần thứ 3 tại Bangkok.

Ông Tanee Sangrat - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam cho biết: "Việc nhất trí nâng cấp quan hệ từ quan hệ đối tác chiến lược lên quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, có nghĩa là chúng ta đã mở rộng, tăng cường quan hệ sâu sắc hơn. Chúng ta là những nước có thể dựa vào nhau, có thể phát triển cơ hội cùng nhau. Tôi nghĩ rằng, bên cạnh việc tăng cường lên quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, nội dung trong quan hệ đó chúng ta có thể tăng cường quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hơn nữa. Phía Việt Nam đã ra luật thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng tại Việt Nam. Bên cạnh đó cũng có những sự kết nối, gắn kết về các hoạt động giữa Việt Nam và Thái Lan cũng như các nước trong khu vực. Tôi nghĩ rằng có thể phát triển hơn nữa”.

Quan hệ chính trị tốt đẹp được duy trì thông qua các chuyến thăm viếng lẫn nhau giữa lãnh đạo cấp cao hai nước là nền tảng để quan hệ kinh tế phát triển mạnh mẽ. Thái Lan tiếp tục là đối tác thương mại số một của Việt Nam tại ASEAN. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 20 tỷ USD vào năm 2020 và hướng đến cán cân thương mại cân bằng, bền vững hơn.

Đại sứ Tanee Sangrat trả lời phỏng vấn phóng viên VOV5.

Theo Đại sứ Tanee Sangrat: “Hợp tác về kinh tế gắn kết khá chặt chẽ với hợp tác về chính trị. Đặc biệt, quan hệ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayut Chan-o-cha có mối quan hệ rất gần gũi. Đây là 1 phần giúp thúc đẩy, tạo động lực cho quan hệ đối tác chiến lược Thái Lan - Việt Nam. Hiện nay, không chỉ có các công ty công ty lâu đời và lớn của Thái Lan đầu tư tại Việt Nam mà còn có nhiều công ty mới sang Việt Nam làm ăn. Thái Lan đầu tư tại Việt Nam đạt khoảng 10.8 tỷ đô. Đầu tư vẫn tiếp tục tăng”.



Đại sứ đánh giá, trong năm 2019, có rất nhiều hoạt động kết nối thương mại, đầu tư thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cũng như người dân 2 nước. Có thể kể đến như Hội nghị Xúc tiến thương mại Thái Lan – Việt Nam quốc tế mở rộng tại tỉnh Udon Thani, Hội nghị 9 tỉnh 3 nước Thái Lan – Lào – Việt Nam có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ 12 (AOPTC) ….với mục đích kết nối các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp Thái Lan và doanh nghiệp kiều bào từ Thái Lan và các nước trên thế giới nhằm tạo cơ hội giao thương, hợp tác xúc tiến đầu tư – thương mại, giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Bên cạnh các tuyến đường vận chuyển bằng đường bộ và đường biển, năm 2019 chứng kiến nhiều lễ khai trương đường bay thẳng kết nối giữa các địa phương của 2 nước. Như đường bay Hà Nội- Chiengmai, Đà Nẵng- Chiengmai, Cam Ranh (Khánh Hòa) - Bangkok (Thái Lan) …góp phần tăng cường giao lưu, kết nối nhân dân hai nước. Trong năm 2019, số lượng người dân Thái Lan và Việt Nam đến qua lại 2 nước tăng cao. Năm 2019, người Việt Nam đến Thái đạt hơn 1 triệu. Năm nay, con số này sẽ tăng hơn nữa. Trong khi đó, số lượng người Thái đến Việt Nam trong năm 2019 tăng 50% .. Về văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân năm qua ngày càng được củng cố và thắt chặt hơn nữa.

Đại sứ Tanee Sangrat nhận định: “Tôi nghĩ 2 nước có quan hệ gần gũi, gắn bó. Chúng ta có những chương trình tiến hành đến 11 năm rồi như Chương trình những người bạn Thái Lan - Việt Nam, trong đó khuyến khích thế hệ trẻ của 2 bên đến học tập, thăm viếng lẫn nhau để tăng cường hiểu biết hơn nữa. Năm ngoái, sinh viên Việt Nam đã sang thăm Thái Lan, tham gia chương trình giao lưu với sinh viên Thái Lan. Trong năm 2020, chúng tôi cũng mời sinh viên Thái Lan sang Việt Nam tham gia chương trình tìm hiểu về Việt Nam. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có đến hàng trăm nghìn người, đặc biệt tại vùng Đông bắc Thái Lan như Nakhorn Phanom, Udonthani và rất nhiều tỉnh của Thái Lan, chính là sợi dây gắn kết chúng ta từ lâu”.

Chia sẻ về những định hướng, chính sách để tiếp tục tăng cường quan hệ Việt Nam - Thái Lan trong năm 2020, Đại sứ Tanee Sangrat cho biết: "Đại sứ quán Thái Lan sẽ tiếp tục là cầu nối gắn kết các doanh nghiệp và người dân hai nước. Chắc chắn sẽ có chương trình khảo sát tiềm năng kinh tế của Việt Nam cùng cơ quan BOI, tăng cường thương mại cùng cơ quan Thương mại tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh và Tổng lãnh sự quán tại TP Hồ Chí Minh, Top Thai Brand... Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức Lễ hội giáo dục vào tháng 3 để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục giữa 2 nước; Chương trình thúc đẩy các nhà kinh doanh trẻ khởi nghiệp tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng với các địa bàn của Bangkok; Chương trình trao đổi thanh niên 2 nước với việc mời sinh viên Thái Lan sang giao lưu tìm hiểu tại Việt Nam. Đây là một số chương trình phía Sứ quán đang chuẩn bị thực hiện trong năm nay bên cạnh Hội nghị Asean với khoảng 200-300 Hội nghị, Hội nghị liên chính phủ Việt Nam - Thái Lan mà chúng tôi tham gia".

Năm 2020, Việt Nam đảm nhận hai vai trò kép quan trọng là Chủ tịch Asean và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, dù đảm nhận trọng trách quan trọng với nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đại sứ Tanee Sangrat bày tỏ kỳ vọng và tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và toàn diện hơn nữa./.