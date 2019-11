Vụ 1.000 vé giả trận Việt Nam - Thái Lan: Khởi tố bắt giam 3 bị can

Quyết định trên được ban hành ngày 23/11. Các bị can gồm Bùi Văn Kiên (sinh năm 1970, trú tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội), Nguyễn Khắc Ấn (sinh năm 1968, trú tại số 1, ngõ 97, Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Đình Chiến (sinh năm 1991, trú tại huyện Đồn Xá, Hà Nam).

Những người này bị khởi tố, tạm giam để điều tra về tội “Làm, buôn bán tem giả, vé giả”. Trong đó, Bùi Văn Kiên tổ chức sản xuất và trực tiếp bán vé, 2 người kia đồng phạm.

Quá trình điều tra xác định, trước trận đấu ngày 19/11 giữa Việt Nam - Thái Lan, Kiên mua 3 vé thật của trận đấu này, sau đó tìm cách đặt in tem giống như trên vé thật và đặt Công ty TNHH Đầu tư In Việt Nam do Nghiêm Văn Thành làm giám đốc in 30.000 chiếc để dán lên vé giả. Sau khi hoàn tất các công đoạn, Nghiêm Văn Thành hẹn Kiên ngày 18/11 đến lấy hàng.

Về phần tạo vé giả, Kiên mang đến cửa hàng photocopy của Nguyễn Khắc Ấn 3 chiếc vé thật cùng giấy A4 và chiếc USB chứa mẫu vé để đặt vấn đề chỉnh sửa mẫu vé trong USB và photocopy màu. Do không thạo phần mềm chỉnh sửa trên máy tính nên Ấn bảo nhân viên cửa hàng là Nguyễn Đình Chiến làm.

Kiên bảo Chiến lấy mẫu vé trong USB và chỉnh sửa số seri, số ghế rồi photocopy màu ra 300 tờ A4 (mỗi tờ được 3 vé giả), giá photo là 6.000 đồng/tờ. Kiên thu được khoảng 1.000 chiếc vé giả cho cả hai loại vé mệnh giá 500.000 đồng và 400.000 đồng.

Sau đó, Kiên về nhà lấy tem đặt in từ trước dán vào vé, dùng dao rọc giấy tạo lỗ thủng trên vé giả giống hệt vé thật rồi rủ Lê Anh Tuấn cùng đi tiêu thụ số vé này. Mỗi vé bán được, Kiên thỏa thuận cho Tuấn 200.000 đồng./.