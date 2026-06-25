Việt Nam tiếp tục ủng hộ nạn nhân chất độc da cam đòi công lý

Chiều 25/6, tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao, phóng viên đặt câu hỏi và đề nghị cung cấp thông tin về việc, ngày 16/6/2026,, một tòa án ở Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm về vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại 14 tập đoàn hóa chất đã cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, dù chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước Việt Nam và đến người dân Việt Nam. Trong đó, có những hậu quả hết sức lâu dài và nghiêm trọng đối với nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Bà Phạm Thu Hằng nói: "Một lần nữa chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra".