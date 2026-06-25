English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Việt Nam tiếp tục ủng hộ nạn nhân chất độc da cam đòi công lý

Thứ Năm, 18:42, 25/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việt Nam khẳng định tiếp tục ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất có trách nhiệm khắc phục hậu quả do chiến tranh để lại.

Chiều 25/6, tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao, phóng viên đặt câu hỏi và đề nghị cung cấp thông tin về việc, ngày 16/6/2026,, một tòa án ở Pháp đã mở phiên giám đốc thẩm về vụ kiện của bà Trần Tố Nga chống lại 14 tập đoàn hóa chất đã cung cấp chất độc da cam/dioxin cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. 

viet nam tiep tuc ung ho nan nhan chat doc da cam doi cong ly hinh anh 1
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Trả lời câu hỏi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, dù chiến tranh đã đi qua nhưng những hậu quả nặng nề vẫn còn tác động sâu sắc đến đất nước Việt Nam và đến người dân Việt Nam. Trong đó, có những hậu quả hết sức lâu dài và nghiêm trọng đối với nạn nhân của chất độc da cam/dioxin.

Bà Phạm Thu Hằng nói: "Một lần nữa chúng tôi ủng hộ việc các nạn nhân của chất độc da cam/dioxin yêu cầu các công ty hóa chất sản xuất và cung cấp chất độc da cam/dioxin cho Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, có trách nhiệm khắc phục hậu quả đã gây ra".

Phan Tùng - Lê Hoàng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Những mái nhà mới cho các gia đình chịu ảnh hưởng chất độc da cam
Những mái nhà mới cho các gia đình chịu ảnh hưởng chất độc da cam

VOV.VN - Cùng với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Những mái nhà mới cho các gia đình chịu ảnh hưởng chất độc da cam

Những mái nhà mới cho các gia đình chịu ảnh hưởng chất độc da cam

VOV.VN - Cùng với chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các gia đình của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hơn 324 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam
Hơn 324 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Chiều 9/12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hơn 324 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Hơn 324 tỷ đồng hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

VOV.VN - Chiều 9/12, tại Hà Nội, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028.

Vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga trước cơ hội pháp lý mới tại Pháp
Vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga trước cơ hội pháp lý mới tại Pháp

VOV.VN - Ngày 11/6, vụ kiện dân sự của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ vừa ghi nhận một diễn biến mới đáng chú ý trước thềm phiên giám đốc thẩm tại Tòa tối cao Pháp vào ngày 16/6 tới.

Vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga trước cơ hội pháp lý mới tại Pháp

Vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga trước cơ hội pháp lý mới tại Pháp

VOV.VN - Ngày 11/6, vụ kiện dân sự của bà Trần Tố Nga chống lại các tập đoàn hóa chất Mỹ vừa ghi nhận một diễn biến mới đáng chú ý trước thềm phiên giám đốc thẩm tại Tòa tối cao Pháp vào ngày 16/6 tới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội