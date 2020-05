Việt Nam ủng hộ cải tiến phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an

Đây là cuộc họp định kỳ hàng năm để các thành viên Hội đồng Bảo an và các nước thành viên Liên Hợp Quốc trao đổi về cải cách thủ tục và phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an.



Tại cuộc thảo luận, các đại biểu đưa ra các ý kiến nhằm cải thiện hoạt động của Hội đồng Bảo an, trong đó có tăng cường trao đổi và lấy ý kiến các nước thành viên Liên Hợp Quốc, thúc đẩy hợp tác với các cơ quan Liên Hợp Quốc như Đại hội đồng, Hội đồng Kinh tế - Xã hội, Ủy ban Xây dựng hòa bình...hay tăng cường tham gia của các tổ chức khu vực và tổ chức phi chính phủ. Các thành viên Hội đồng bảo an nhất trí cho rằng cần tiếp tục quyết tâm cải thiện thủ tục và phương pháp làm việc để bảo đảm tốt nhất mục tiêu duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Cuộc thảo luận trực tuyến của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, đã phát biểu thay mặt cho cả 10 nước thành viên không thường trực Hội đồng bảo an (gọi tắt là E10). Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh quan điểm và cũng là cam kết của E10 trong việc cần tăng cường tính minh bạch, hiệu suất, hiệu quả, bao trùm và sự uyển chuyển của Hội đồng Bảo an để thực hiện tốt sứ mệnh mà Hiến chương Liên Hợp Quốc giao phó, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng có nhiều các thách thức đối với chủ nghĩa đa phương và các khó khăn do những bất ổn trên thế giới gây ra.

Đại sứ hoan nghênh một số nỗ lực của Hội đồng Bảo an gần đây trong việc xây dựng các văn kiện về phương pháp và nguyên tắc hoạt động nhằm tăng cường minh bạch và hiệu quả, cũng như nỗ lực của Hội đồng Bảo an trong duy trì hoạt động trước khó khăn gây ra bởi đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, Đại sứ cho rằng Hội đồng Bảo an cần tăng cường tính bao trùm hơn nữa, trong đó có việc tận dụng tối đa sự tham gia và đóng góp của các thành viên không thường trực trong nhiệm kỳ 2 năm; nhấn mạnh cần tiếp tục bảo đảm thực hiện các nguyên tắc làm việc đã đề ra, không ngừng trao đổi và thảo luận để cải cách phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an và các cơ quan trực thuộc cũng như thúc đẩy các nỗ lực cải tổ Hội đồng Bảo an.

Đại sứ khẳng định cam kết của các nước E10 vì mục tiêu tăng cường hiệu quả hoạt động của Hội đồng Bảo an; bày tỏ mong đợi nhận được ý kiến đóng góp của các nước thành viên Liên Hợp Quốc nhằm tiếp tục đáp ứng kỳ vọng của các nước đối với E10./.