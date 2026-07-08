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Việt Nam và Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo sự nghiệp xây dựng CNXH

Thứ Tư, 16:15, 08/07/2026
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VOV.VN - Ngày 8/7 tại Hà Nội, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Những kinh nghiệm quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội”.

Đây là sự kiện kỷ niệm 105 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc và hướng tới 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo các đại biểu tham gia hội thảo, hơn một thế kỷ qua là giai đoạn đặc biệt trong lịch sử phát triển của nhân loại. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động sâu sắc, cả Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đều chứng minh vai trò là lực lượng lãnh đạo kiên cường, bản lĩnh và sáng tạo, đưa sự nghiệp cách mạng của mỗi nước vượt qua nhiều thử thách, giành được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với Trung Quốc, sự kiên định về mục tiêu và đổi mới không ngừng về lý luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được chuyển hóa thành năng lực lãnh đạo đất nước, năng lực quản trị quốc gia, đưa Trung Quốc vào nhóm cường quốc trên thế giới.

viet nam va trung quoc chia se kinh nghiem lanh dao su nghiep xay dung cnxh hinh anh 1
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ chia sẻ, Trung Quốc đã vươn lên từ một nước nghèo trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong các lĩnh vực công nghệ cao như đường sắt cao tốc, trí tuệ nhân tạo, hàng không vũ trụ, khoa học lượng tử và 5G, Trung Quốc nằm trong số các nước dẫn đầu thế giới và duy trì số lượng bằng sáng chế thuộc nhóm hàng đầu thế giới trong nhiều năm.

PGS.TS Dương Trung Ý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, mặc dù lựa chọn những con đường, bước đi và mô hình phát triển với những đặc điểm riêng, nhưng thành công của cả hai Đảng Cộng sản Trung Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam đều bắt nguồn từ một số kinh nghiệm có giá trị phổ quát. Đó là sự kiên định mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội; luôn đặt nhân dân ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, chính sách và mọi hoạt động lãnh đạo của Đảng; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; kiên trì cải cách, đổi mới, mở cửa trên cơ sở giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, quan điểm lấy nhân dân làm trung tâm được thể hiện rất rõ ở cả Trung Quốc và Việt Nam.

"Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn nhấn mạnh triết lý phát triển lấy nhân dân làm trung tâm. Đảng Cộng sản Việt Nam nhất quán khẳng định quan điểm “dân là gốc” và Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục phát triển nhận thức này khi xác định nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và động lực của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mọi thành tựu của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cuối cùng đều phải được đo bằng chất lượng cuộc sống, hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của nhân dân, của con người", PGS.TS Dương Trung Ý nhấn mạnh.

viet nam va trung quoc chia se kinh nghiem lanh dao su nghiep xay dung cnxh hinh anh 2
Toàn cảnh hội thảo.

Quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc có bề dày lịch sử, được nhiều thế hệ dày công vun đắp. Trong những năm gần đây, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước tiếp tục phát triển tích cực với nhiều kết quả quan trọng. Việc tăng cường trao đổi lý luận giữa hai Đảng, trong đó có hội thảo hôm nay không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và tin cậy chính trị, mà còn tạo điều kiện hai bên cùng nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh mới. Mỗi thành công của Việt Nam và Trung Quốc đều góp phần khẳng định sức sống của con đường xã hội chủ nghĩa, đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

 

 

 

 

Thúy Ngọc/VOV1
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