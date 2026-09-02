Viết tiếp bản hùng ca Cách mạng Tháng Tám bằng khát vọng thịnh vượng

81 năm trôi qua từ mùa Thu năm 1945 – mùa Thu Cách mạng Tháng Tám và ngày Quốc khánh 2/9, khí thế của những ngày lịch sử ấy vẫn luôn luôn là niềm cổ vũ, nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam. Dấu mốc lịch sử này là biểu tượng của ý chí tự quyết của dân tộc.

Từ mùa Thu độc lập năm 1945, đất nước bước vào hành trình đầy gian khó, thử thách, cho thấy sức mạnh của dân tộc được kết tinh từ trách nhiệm của mỗi người dân trước vận mệnh của đất nước.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hành trình mới bắt đầu khi cả nước bắt tay vào việc khắc phục hậu quả chiến tranh, vượt qua nghèo đói và tìm hướng phát triển trong điều kiện nguồn lực hạn chế.

Năm 1986, công cuộc đổi mới mở ra bước ngoặt. Việt Nam từ một nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, quan liêu, bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa và hội nhập sâu rộng với thế giới.

Sau hơn 40 năm đổi mới, chưa bao giờ đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Từ một nền kinh tế có quy mô chỉ vài tỷ USD, GDP Việt Nam năm 2025 đã đạt khoảng 514 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.026 USD. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân đã được nâng cao… Theo World Happiness Report 2026, Việt Nam xếp thứ 45/147 quốc gia về mức độ hạnh phúc, với điểm đánh giá cuộc sống 6,428/10. Kết quả đó cho thấy, thành quả phát triển được phản ánh trong chất lượng cuộc sống của người dân.

Năm 2007, đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế khi Việt Nam gia nhập Tổ chức thương mại thế giới WTO. Sau đó, hàng loạt hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP... tiếp tục mở rộng thị trường, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay, Việt Nam có quan hệ kinh tế, thương mại với hơn 230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ một nền kinh tế đứng ngoài nhiều dòng chảy lớn của thế giới, Việt Nam trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới sản xuất và thương mại quốc tế.

Mở cửa, hội nhập sâu và làm bạn với các nước. Cạnh tranh chiến lược, xung đột địa chính trị, biến động năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng và sự phát triển như vũ bão của khoa học, công nghệ đã và đang là rủi ro, thách thức, nhưng cũng là cơ hội để vươn lên. Một nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào bên ngoài sẽ rất dễ bị tổn thương trước những biến động lớn từ xung đột địa chính trị và những biến động mạnh của thị trường quốc tế…

Tiếp nối tinh thần độc lập năm 1945, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng ta và các nghị quyết chiến lược, đã thể hiện bước phát triển tư duy đột phá về độc lập, tự chủ. Tự chủ chiến lược gắn liền với tự lực, tự cường và khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Độc lập năm 1945 là quyền tự quyết vận mệnh dân tộc. Tự chủ chiến lược hôm nay là nâng cao năng lực để đất nước tự chọn con đường phát triển, bảo vệ lợi ích quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân.

Việt Nam, không thể mãi tham gia và thực hiện những công đoạn có giá trị gia tăng thấp trong chuỗi sản xuất toàn cầu, sản phẩm mang thương hiệu Việt phải chứa đựng hàm lượng trí tuệ, công nghệ, thiết kế, vật liệu và thương hiệu do người Việt làm ra.

Bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, công nghệ số và năng lượng mới đang trở thành những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược. Làm chủ được những lĩnh vực này không chỉ nâng cao năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng kinh tế mà còn quyết định khả năng tự chủ của nền kinh tế.

Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 79 phát triển kinh tế nhà nước,… chúng ta nhận thấy những chuyển động của doanh nghiệp Việt Nam. Viettel từng bước làm chủ nhiều công nghệ viễn thông, hạ tầng số, rada, tên lửa…; FPT đẩy mạnh AI, bán dẫn và thị trường công nghệ toàn cầu; Vingroup theo đuổi tham vọng xây dựng một thương hiệu công nghiệp Việt trong lĩnh vực xe điện, đầu tư xây dựng đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đầu tiên ở Việt Nam…

Viết tiếp bản hùng ca Cách mạng Tháng Tám chính là biến khát vọng độc lập thành năng lực tự chủ, sức mạnh công nghệ và một cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân.

Năng lực tự chủ ấy được nhìn thấy ở nhiều công trình trọng điểm quốc gia khi các kỹ sư, công nhân Việt đã làm chủ từ thiết kế đến thi công. Đó là hàng nghìn km đường bộ cao tốc, cầu dây văng, đường vành đai, sân bay Long Thành, cảng biển và hệ thống truyền tải điện được triển khai thần tốc,… là sản phẩm từ bàn tay, khối óc của người Việt.

Các thế hệ trước đấu tranh giành độc lập, thống nhất và vượt qua nghèo đói. Thế hệ hôm nay đứng trước “mặt trận” mới về năng suất, công nghệ, thể chế, nhân lực và năng lực cạnh tranh…

Mục tiêu là do dân và vì dân, đích đến là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thịnh vượng là GDP tăng trưởng song hành với sự gia tăng thu nhập, việc làm, giáo dục, y tế, môi trường sống và cơ hội phát triển của mỗi người…

Chặng đường đến 2030 và tầm nhìn 2045 đòi hỏi Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, hội nhập sâu, giữ vững tự chủ, tăng trưởng cao và bảo đảm người dân được hưởng thành quả.

Viết tiếp bản hùng ca Cách mạng Tháng Tám hôm nay là tiếp nối tinh thần làm chủ vận mệnh dân tộc bằng những hành động cụ thể.