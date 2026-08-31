Cách mạng Tháng Tám 1945 - Giá trị lịch sử trường tồn

Không thể phủ nhận quá trình chuẩn bị và vai trò lãnh đạo của Đảng

Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 là kết tinh của quá trình đấu tranh lâu dài, đầy hy sinh gian khổ của dân tộc Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một số đối tượng, phần tử phản động ở trong và ngoài nước đã tìm cách xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật lịch sử, phủ nhận thành quả đấu tranh của dân tộc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Gửi tham luận đến hội thảo về Cách mạng Tháng Tám, TS. Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ một số luận điệu xuyên tạc của một số đối tượng, phần tử phản động ở trong và ngoài nước về Cách mạng Tháng Tám, đồng thời thẳng thắn bác bỏ những luận điệu xuyên tạc ấy.

Luận điệu xuyên tạc cho rằng, thắng lợi Cách mạng Tháng Tám chỉ là nhờ hoàn cảnh thuận lợi, “ăn may” chứ không phải do Đảng lãnh đạo. Chúng viện dẫn việc phát xít Nhật đầu hàng đã tạo “khoảng trống quyền lực” để cách mạng thành công dễ dàng.

TS. Đoàn Văn Báu cho rằng, đây là suy diễn phiến diện, cố tình phủ nhận vai trò quyết định của nhân tố chủ quan. Thực tế, thời cơ khách quan (quân Nhật hoang mang sau thất bại) chỉ trở thành cơ hội cách mạng khi có lực lượng đã sẵn sàng từ trước và sự chỉ đạo kịp thời. Nếu không, cơ hội vàng sẽ vụt qua rất nhanh. Thắng lợi thần tốc trong vòng 15 ngày kỳ thực là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài, chứ không phải “từ trên trời rơi xuống”.

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo ở châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Đảng ta đã tích cực gây dựng thực lực suốt nhiều năm trước đó: phát triển Mặt trận Việt Minh rộng khắp, xây dựng các căn cứ địa (Việt Bắc, miền Trung, Nam Kỳ), huấn luyện đội ngũ cán bộ, vũ trang quần chúng, tuyên truyền giác ngộ lòng yêu nước qua các phong trào cứu quốc. Nói cách khác, thời cơ thuận lợi chỉ có ý nghĩa khi Đảng biết nắm bắt. Sử sách phương Tây cũng ghi nhận rằng, Việt Minh đã chuẩn bị sẵn những ủy ban giải phóng dân tộc ở khắp các địa phương, chỉ chờ lệnh là hành động đồng loạt. Nhờ vậy, chỉ trong “15 ngày làm nên lịch sử”, chính quyền cách mạng đã được thiết lập trên phạm vi cả nước.

“Sự thật là, nếu không có sự lãnh đạo thống nhất, quyết đoán của Đảng thì không thể có một cuộc tổng khởi nghĩa thần tốc và toàn diện đến như vậy. Việc cho rằng thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là do “ăn may” hoàn toàn vô căn cứ, thủ đoạn cố tình phủ nhận công lao của Đảng và nhân dân ta”, TS. Đoàn Văn Báu kết luận.

Một luận điệu khác là quy kết Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là nguyên nhân chính dẫn đến hai cuộc chiến tranh: chống Pháp và chống Mỹ. Chúng rêu rao, xuyên tạc gọi đây là cuộc “nội chiến” khiến cho đất nước bị chia cắt.

Theo TS. Đoàn Văn Báu, đây là luận điệu nhằm bôi nhọ Đảng. Sau thế chiến II, không phải mọi đế quốc thực dân đều “tự giác” trao trả độc lập cho thuộc địa. Nhiều đế quốc thực dân đã ngoan cố tái chiếm thuộc địa bằng vũ lực. Trường hợp Việt Nam là ví dụ điển hình: Vừa giành độc lập không bao lâu, nhân dân Nam bộ đã phải đương đầu với cuộc xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp. Ngày 23/9/1945, được quân Anh tiếp tay, quân đội Pháp đã nổ súng chiếm đóng Sài Gòn, thẳng tay đàn áp chính quyền cách mạng non trẻ và đồng bào ta ở Nam bộ.

TS. Đoàn Văn Báu cho rằng, nếu không có chính quyền cách mạng do Việt Minh lãnh đạo giành được kịp thời cùng quyết tâm kháng chiến cứu nước, đất nước ta đã bị tái đô hộ ngay lập tức. Nói “không cần có Đảng thì Việt Nam cũng độc lập với ít tổn thất hơn” là một ngụy biện nguy hiểm. Thực tế, chính sự ra đời của chính quyền cách mạng sau Cách mạng Tháng Tám đã tạo cơ sở để toàn dân tộc bước vào cuộc kháng chiến chống ngoại xâm với tư thế chủ động.

“Nếu Đảng không lãnh đạo nhân dân cầm súng đứng lên, thì độc lập vừa giành được chắc chắn không thể giữ, và dân tộc ta còn tiếp tục làm nô lệ dưới ách thực dân phong kiến. Trách nhiệm gây chiến tranh thuộc về kẻ xâm lược; không thể xuyên tạc sang cho Đảng Cộng sản - lực lượng đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh tự vệ chính nghĩa”, TS. Đoàn Văn Báu khẳng định.

Sức mạnh dân tộc và vai trò lãnh đạo của Đảng làm nên thắng lợi

Ngoài ra, một số đối tượng, phần tử phản động còn rêu rao rằng, thắng lợi Cách mạng Tháng Tám là do tinh thần dân tộc, không phải do vai trò lãnh đạo của Đảng và xuyên tạc rằng Mặt trận Việt Minh và Đảng ta đã cướp công của “dân tộc” (quần chúng nhân dân) trong Cách mạng Tháng Tám.

TS. Đoàn Văn Báu phân tích, thực chất đây là luận điệu nhằm tách rời Đảng Cộng sản khỏi phong trào đấu tranh giành độc lập của dân tộc, phủ nhận vai trò dẫn dắt của Đảng trong cách mạng.

Không ai phủ nhận lòng yêu nước và khát vọng độc lập là động lực sâu xa của Cách mạng Tháng Tám - đó là yếu tố khách quan đã được hun đúc qua hàng trăm năm đấu tranh của cha ông. Nhưng động lực đó chỉ phát huy sức mạnh khi có tổ chức lãnh đạo sáng suốt dẫn đường. Lịch sử cận đại cho thấy, trước năm 1930, dù nhân dân ta liên tục nổi dậy chống ngoại xâm (phong trào Cần Vương, khởi nghĩa Yên Thế, Đông Kinh Nghĩa Thục, Việt Nam Quang Phục Hội…), nhưng đều thất bại vì thiếu đường lối cứu nước đúng đắn và thiếu một tổ chức lãnh đạo đủ uy tín, đủ tầm.

Sự ra đời của Đảng năm 1930 đã chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối giải phóng dân tộc. Trong cao trào cách mạng 1930-1945, Đảng và Mặt trận Việt Minh tổ chức, hướng dẫn tinh thần yêu nước của quần chúng đi đúng hướng. Mặt trận Việt Minh do Đảng Cộng sản Đông Dương sáng lập và lãnh đạo đã quy tụ, đoàn kết rộng rãi mọi lực lượng yêu nước (công nhân, nông dân, trí thức, tiểu tư sản, phú hào yêu nước, thậm chí một bộ phận địa chủ tiến bộ…) dưới ngọn cờ đỏ sao vàng. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945 là minh chứng hùng hồn cho sự gắn bó giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong cách mạng Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khi thời cơ quyết định đến, Đảng đã chủ trương “dân tộc trên hết, Tổ quốc trên hết”, huy động toàn thể nhân dân vùng dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân.

Ngày 14/8/1945, đội du kích Ba Tơ tiến về thị xã Quảng Ngãi, cùng nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền. (Ảnh: Tư liệu/TTXVN).

“Vì vậy, nói “thắng lợi là do dân tộc chứ không nhờ Đảng” là một lập luận lắt léo, đánh tráo khái niệm. Chiến thắng đó dĩ nhiên là chiến thắng chung của cả dân tộc Việt Nam, nhưng nhân tố quyết định phát huy sức mạnh dân tộc chính là vai trò tổ chức, lãnh đạo của Đảng”, TS Đoàn Văn Báu kết luận.

Theo TS Đoàn Văn Báu, những luận điệu xuyên tạc này phải được bác bỏ bằng các luận cứ khoa học và sự thật lịch sử và được tiến hành hiệu quả với nhiều biện pháp cơ bản:

Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử của dân tộc cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Thứ hai, tích cực, chủ động đấu tranh làm thất bại hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bóp méo sự thật lịch sử của các thế lực thù địch, phản động. Chủ động đấu tranh nắm chắc, dự đoán đúng tình hình, nội dung, phương thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động, từ đó xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, hình thức, biện pháp đấu tranh phù hợp, có hiệu quả, thường xuyên, liên tục, kịp thời, tập trung vào những thời điểm quan trọng, nhất là những dịp lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Thứ ba, tập trung phát triển đất nước, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo cơ sở, nền tảng nội lực thực tiễn chân thực nhất, sống động nhất phản bác, làm thất bại âm mưu thủ đoạn đen tối của các thế lực thù địch, phản động.