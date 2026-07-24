"Xã hạt nhân số" tạo đột phá chuyển đổi số ở Gia Lai

Từ những kết quả bước đầu, tỉnh Gia Lai xác định nhân rộng mô hình ra 30 xã, từng bước hình thành nền tảng chuyển đổi số đồng bộ ngay từ cấp cơ sở.

Chỉ trong chưa đầy 10 phút thực hiện thủ hành hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Sơn, anh Nguyễn Minh Phi (ở Khối Tây Xuân) đã hoàn tất toàn bộ quy trình đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường số.

Từ khâu nộp hồ sơ trực tuyến, xác thực điện tử đến thanh toán không dùng tiền mặt, mọi thao tác đều được cán bộ hướng dẫn thực hiện ngay tại “Điểm hỗ trợ chuyển đổi số” của xã.

Thay vì phải chờ 3 ngày như trước đây, chỉ sau 3 tiếng từ khi thủ tục được tiếp nhận, anh Phi sẽ được nhận kết quả.

“Đến đây làm thủ tục giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, tôi thấy việc đăng ký rất nhanh. Trước đây là 3 ngày nhưng hiện tại chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ là xong. Thủ tục nhanh gọn, tiết kiệm thời gian. Cán bộ hỗ trợ rất tốt, rất nhiệt tình", anh Nguyễn Minh Phi nói.

Anh Nguyễn Minh Phi được cán bộ xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký hộ kinh doanh trên môi trường điện tử.

Sự thay đổi này là kết quả của việc đồng bộ nhiều nền tảng số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã Tây Sơn, giúp người dân chỉ cần thực hiện một lần trên môi trường điện tử thay vì nhiều lần đi lại như trước.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Sơn đã tiếp nhận hơn 3.400 hồ sơ; toàn bộ được giải quyết đúng hoặc trước hạn, xử lý trực tuyến và số hóa đầy đủ.

Dữ liệu tái sử dụng đạt gần 99%; đến cuối tháng 7/2026, địa phương hoàn thành và vượt 9/10 chỉ tiêu xây dựng xã hạt nhân số, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%.

Anh Trần Lam Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tây Sơn cho biết, xã đang triển khai đồng bộ các tổ công nghệ số cộng đồng ở tất cả 10 thôn trong xã để thúc đẩy mô hình tại địa phương.

“Tổ công nghệ số rải quân hỗ trợ bà con nhân dân cài đặt các tiện ích số. Đối với 10 thôn, việc triển khai ra quân diễn ra hàng ngày, đặc biệt là cài đặt ứng dụng iGiaLai giúp bà con nhân dân tiếp cận công nghệ", anh Trần Lam Sơn cho biết.

Các cán bộ đoàn thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt các ứng dụng để sử dụng các tiện ích số.

Không dừng ở cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số tại Tây Sơn đang lan tỏa sang nhiều lĩnh vực của đời sống.

Chính quyền điều hành bằng dữ liệu, chợ truyền thống từng bước chuyển sang thanh toán số, hợp tác xã và hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử, ngành y tế cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử, giáo dục triển khai học bạ số và trường học thông minh. Những nền tảng này đang hình thành hệ sinh thái số ngay từ cấp xã.

Ông Đỗ Thành Quyết, Phó Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai cho biết, trong một năm qua, địa phương đã tổ chức 34 cuộc họp không giấy, triển khai mô hình chợ số với 155 tiểu thương tham gia thanh toán không dùng tiền mặt và đạt tỷ lệ phủ sóng 5G lên tới 99,3% dân số.

Để duy trì và phát huy hiệu quả mô hình xã hạt nhân số, địa phương đã bám sát 37 nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch do tỉnh Gia Lai đề ra.

“Xã Tây Sơn sẽ chú trọng xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công kiểu mẫu. Đến nay, trung tâm đã hoàn thành các nhiệm vụ, tiêu chí đề ra. Thời gian tới, xã cố gắng phối hợp với các sở ngành, đơn vị phụ trách chỉ đạo để hoàn thành theo kế hoạch của tỉnh", ông Đỗ Thành Quyết cho biết.

Một cuộc họp trực tuyến, hạn chế tối đa việc sử dụng tài liệu giấy tại UBND xã Tây Sơn, Gia Lai.

Ông Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đánh giá, những kết quả bước đầu của xã Tây Sơn đã tạo cơ sở thực tiễn quan trọng để tỉnh xây dựng kế hoạch nhân rộng mô hình “xã hạt nhân số” ra 30 xã trong thời gian tới.

Gia Lai xác định việc nhân rộng không đơn thuần là sao chép mô hình của xã Tây Sơn, mà hướng tới hình thành một hệ sinh thái chuyển đổi số đồng bộ ở cấp xã, gắn với nhu cầu thực tiễn và mang lại hiệu quả cụ thể cho người dân.

Ông Lâm Hải Giang cho biết, mục tiêu lâu dài là xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cơ sở, để chuyển đổi số thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

“Các mô hình mới về cải cách hành chính và đổi mới sáng tạo tạo ra điều kiện hết sức thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp triển khai thực hiện thủ tục hành chính, góp phần giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Nhiều cơ sở dữ liệu đã được hoàn thiện, tạo điều kiện để chính quyền điều hành dựa trên cơ sở dữ liệu, nắm bắt sát tình hình thực tiễn để đưa ra các quyết sách phục vụ tốt cho sự phát triển chung của cả tỉnh", ông Lâm Hải Giang khẳng định.

Nhiều thủ tục tại UBND xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử.

Từ một mô hình thí điểm, xã Tây Sơn đang cho thấy chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà trước hết là thay đổi phương thức quản trị và phục vụ người dân.

Khi những tiện ích số hiện diện trong từng thủ tục hành chính, từng giao dịch thương mại và từng dịch vụ công, mô hình "xã hạt nhân số" sẽ trở thành nền móng để Gia Lai xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh khoa học, công nghệ và chuyển đổi số VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 29 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm hoàn thành mục tiêu và giải ngân đúng kế hoạch.