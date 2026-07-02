Xã Tuyên Hóa (Quảng Trị) đưa “chính quyền lưu động” về tận thôn phục vụ người dân

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị triển khai mô hình “Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ”. Cán bộ xã về tận thôn và đến từng hộ dân để giải quyết thủ tục hành chính với tiêu chí “Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ” giúp người dân ở xa trung tâm được tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, thể hiện tinh thần hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Từ sáng sớm, tại điểm phục vụ lưu động hội trường UBND xã Cao Quảng, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ, nay thuộc xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị, đông đảo người dân đã đến thực hiện các thủ tục hành chính. Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết nhiều thủ tục thiết yếu. Người dân đến đây chủ yếu chứng thực giấy tờ, đăng ký hộ tịch, nghe tư vấn hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử và nghe giải đáp các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách.

Cán bộ xã Tuyên Hóa đưa thiết bị, máy móc đến tận cơ sở phục vụ người dân

Ông Võ Văn Huân, ở thôn Phú Xuân, xã Tuyên Hóa phấn khởi khi nhiều thủ tục được giải quyết nhanh chóng ngay tại điểm lưu động, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí đi lại.

“Trước đây, tôi cũng đã đến làm thủ tục ở trung tâm, nhưng do đường xa, nếu thuận lợi thì không sao nhưng mà nếu trường hợp xảy thiếu một giấy tờ thì phải là quay đi quay lại đôi ba lần. Cho nên hôm nay, thấy sự quan tâm giúp đỡ của xã, của chính quyền xã đến tạo điều kiện cho người dân cũng cảm thấy hài lòng”, ông Võ Văn Huân bày tỏ.

Nhiều thủ tục hành chính được giải quyết ngay tại các thôn

Không chỉ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở, “chính quyền lưu động” còn trực tiếp đến tận nhà hỗ trợ các trường hợp người cao tuổi, hoàn cảnh khó khăn, người gặp trở ngại trong việc đi lại.

Ông Phạm Xuân Triêm, ở thôn Tân Tiến, xã Tuyên Hóa ốm đau nhiều năm, khó khăn trong việc đi lại. Vừa qua, ông muốn làm các thủ tục liên quan chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không thể đến được trụ sở UBND xã. Biết được nguyện vọng của người dân, cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã đến nhà, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ liên quan quyền sử dụng đất, đối chiếu thông tin và hỗ trợ thực hiện các thủ tục theo quy định giúp gia đình ông Triêm.

“Tôi đã bệnh tật gần mười năm rồi, suy tim độ 2 nên đi xe đi cộ hơi rất khó khăn. Trung tâm vụ hành chính công đã đưa hồ sơ đến tại cả nhà để tôi ký. Gia đình chúng tôi rất cảm ơn”, ông Phạm Xuân Triêm phấn khởi nói.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công về tận nhà hỗ trợ người yếu thế thực hiện các thủ tục hành chính

Xã Tuyên Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Tiến Hóa, Châu Hóa, Cao Quảng và Văn Hóa (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ). Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn tương đối rộng, việc tiếp cận các dịch vụ hành chính của người dân trở thành nhu cầu bức thiết. Do đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã triển khai mô hình “Chính quyền lưu động vì Nhân dân phục vụ”, cử cán bộ về tận cơ sở để giải quyết thủ tục hành chính giúp người dân, chủ động phục vụ thay vì thụ động chờ dân đến.

Ông Phạm Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị thông tin, đội hỗ trợ lưu động sẽ đến các điểm đang phát sinh hồ sơ lớn, các thôn xa trung tâm xã nhằm tiếp cận, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất.

Cán bộ xã tư vấn cho người dân về cách thức thực hiện các thủ tục hành chính

“Chính quyền lưu động” bố trí khu vực hỗ trợ ưu tiên những đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý miễn phí, gặp khó khăn trong việc di chuyển đến địa điểm tổ chức hỗ trợ lưu động. Theo ông Phạm Ngọc Chiến, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tuyên Hóa, khi giải quyết các thủ tục hành chính tại địa bàn lưu động thì thấy được người dân rất hài lòng, cán bộ có thêm động lực để tiếp tục hành trình phục vụ người dân, doanh nghiệp.

“Sau khi nhập các xã, khoảng cách di chuyển của người dân đến trụ sở ở trung tâm xã rất xa và khó khăn, có những điểm cách xa 6-7 cây số thậm chí 10-12 cây số. Chúng tôi muốn về các cụm xã cũ triển khai việc lưu động phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt hỗ trợ người yếu thế cần sự hỗ trợ của cán bộ, chuyên viên của các phòng ban chuyên môn để xử lý các thủ tục hành chính”, ông Chiến cho hay.

Chính quyền lưu động về tận cơ sở hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

Ông Mai Văn Minh, Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngay từ khi thành lập chính quyền xã mới, địa phương ưu tiên nhân lực mạnh nhất cho bộ phận ở Trung tâm phục vụ hành chính công. Tại đây tập trung cán bộ có tinh thần trách nhiệm và năng lực. Dù xã khó khăn nhưng đã ứng trước nguồn để đầu tư cơ sở vật chất, máy móc trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công.

Ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần, cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công về phục vụ từng địa bàn, đặc biệt là vùng sâu vùng xa trung tâm, thể hiện chính quyền gần dân, sát dân.

Lãnh đạo xã Tuyên Hóa về cơ sở đối thoại với người dân

Ông Mai Văn Minh cho biết thêm, đã có sự thay đổi về phương thức phục vụ, từ “người dân đi tìm chính quyền” sang “chính quyền chủ động phục vụ người dân”, từ “tiếp nhận thụ động” sang “hướng dẫn, hỗ trợ tận nơi”, từ “hành chính quản lý” sang “hành chính phục vụ”.

“Thứ 7, chủ nhật cán bộ về từng địa bàn để giải quyết thủ tục hành chính. Hiện nay các cán bộ này thực hiện nhiệm vụ nhưng hoàn toàn chưa nhận được thù lao cũng như có quy định về chế độ. Nhưng trên tinh thần ấy, lãnh đạo xã cũng động viên, xác định trách nhiệm nên các cán bộ gương mẫu, tích cực và sẵn sàng đi làm cả thứ 7, chủ nhật dù không có các khoản phụ cấp nào”, ông Mai Văn Minh bày tỏ.