English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xây dựng chỉ tiêu “như KPIs” để Quốc hội giám sát kết quả phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 11:25, 06/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng nay (6/8), Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và công tác thi hành án.

Trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, việc xây dựng Nghị quyết mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp trong tình hình mới. 

xay dung chi tieu nhu kpis de quoc hoi giam sat ket qua phong, chong toi pham hinh anh 1
Quốc hội làm việc tại hội trường tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, sáng ngày 6/8

Xây dựng KPIs để Quốc hội giám sát, đánh giá, kiên quyết không hạ các chỉ tiêu về chất lượng

Theo Tờ trình, quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết quán triệt yêu cầu thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nghị quyết phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kéo giảm bền vững các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

xay dung chi tieu nhu kpis de quoc hoi giam sat ket qua phong, chong toi pham hinh anh 2
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Một trong những định hướng quan trọng là xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ có khả năng phản ánh thực chất chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan. Các chỉ tiêu này được ví như những “KPIs” để Quốc hội giám sát, đánh giá chính xác, khách quan kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật cũng như hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Việc xây dựng các chỉ tiêu đồng thời phải gắn với đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm đồng bộ với các luật trong lĩnh vực tư pháp mới được Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh quan điểm kiên quyết không hạ các chỉ tiêu về chất lượng. Đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được thực hiện vượt cao và duy trì bền vững trong sáu năm qua, dự thảo nghiên cứu điều chỉnh tăng để tiếp tục tạo động lực phấn đấu.

Ngược lại, đối với những chỉ tiêu chưa đạt hoặc thường xuyên phát sinh khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, cần đánh giá kỹ nguyên nhân, điều chỉnh phù hợp để vừa bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng, vừa có tính khả thi. Dự thảo cũng nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14; cơ bản thống nhất với phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc xây dựng Nghị quyết được nêu trong Tờ trình.

xay dung chi tieu nhu kpis de quoc hoi giam sat ket qua phong, chong toi pham hinh anh 3
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, liên quan đến chỉ tiêu giải quyết, xét xử vụ án hình sự, vụ việc dân sự và vụ án hành chính, hiện Phương án 1 quy định 100% vụ án, vụ việc phải được giải quyết, xét xử đúng thời hạn luật định; đồng thời tiếp tục xác định tỷ lệ giải quyết, xét xử trên tổng số vụ việc thụ lý. Cụ thể, tỷ lệ giải quyết, xét xử vụ án hình sự phải đạt trên 88%; riêng vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết, xét xử vụ việc dân sự đạt trên 78% và vụ án hành chính đạt trên 65%. Phương án này cũng đặt ra yêu cầu không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và không để xảy ra trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định pháp luật.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án này. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội cũng cho rằng, việc tiếp tục quy định tỷ lệ giải quyết, xét xử trên tổng số thụ lý là sự kế thừa Nghị quyết số 96. Việc bổ sung chỉ tiêu riêng đối với các vụ án xâm hại trẻ em phù hợp với yêu cầu tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục chỉnh lý cách diễn đạt để chỉ tiêu rõ ràng, dễ hiểu và thuận lợi trong quá trình thực hiện, giám sát.

Phương án 2 chỉ yêu cầu 100% vụ án, vụ việc được giải quyết, xét xử đúng thời hạn luật định, không quy định tỷ lệ giải quyết, xét xử trên tổng số thụ lý. Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan trực tiếp thực hiện chỉ tiêu, tán thành phương án này.

Một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng cho rằng, chỉ nên quy định chỉ tiêu giải quyết đúng hạn, không đặt ra chỉ tiêu định lượng về tỷ lệ giải quyết vụ án, vụ việc để tránh tạo áp lực đối với ngành Tòa án.

Duy trì “áp lực tích cực” trong giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm

Một vấn đề nữa là chỉ tiêu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Phương án 1 yêu cầu việc giải quyết đơn phải đúng thời hạn, có căn cứ và đúng quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục giữ chỉ tiêu định lượng, với tỷ lệ giải quyết đạt từ 60% trở lên trên tổng số thụ lý. Các cơ quan phải ưu tiên giải quyết những đơn sắp hết thời hạn kháng nghị; hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại quyết định kháng nghị.

Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án này. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng một số cơ quan của Quốc hội cho rằng, việc vừa yêu cầu giải quyết đúng thời hạn, vừa duy trì chỉ tiêu định lượng sẽ tạo “áp lực tích cực”, thúc đẩy các cơ quan tiến hành tố tụng nỗ lực giải quyết đơn của công dân, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phương án 2 không tiếp tục quy định tỷ lệ giải quyết từ 60% trở lên, mà yêu cầu tăng tỷ lệ giải quyết đơn hằng năm; đồng thời bảo đảm việc giải quyết đúng thời hạn, có căn cứ và đúng pháp luật.

Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tán thành phương án 2, nhưng đề nghị bỏ yêu cầu phải tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hằng năm. Một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra và các cơ quan của Quốc hội cũng đồng tình với hướng chỉ quy định việc giải quyết đơn đúng thời hạn luật định, không ấn định tỷ lệ định lượng đối với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo, hoàn thiện các quy định theo hướng chính xác, rõ ràng, thống nhất và khả thi.

trung-uong-3.jpg

Từ quyết sách đến hành động: Làm thế nào để "đúng chủ trương" và "trúng kết quả"?

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV Trung ương đã thảo luận kỹ các nội dung, thống nhất cao nhiều chủ trương, quyết sách lớn. Những quyết sách được Trung ương thảo luận, thống nhất tại Hội nghị không chỉ có ý nghĩa trước mắt mà còn tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lạng Sơn đưa trạm dịch vụ công số đến gần dân
Lạng Sơn đưa trạm dịch vụ công số đến gần dân

VOV.VN - Trạm dịch vụ công số tại Lạng Sơn ứng dụng AI, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lạng Sơn đưa trạm dịch vụ công số đến gần dân

Lạng Sơn đưa trạm dịch vụ công số đến gần dân

VOV.VN - Trạm dịch vụ công số tại Lạng Sơn ứng dụng AI, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới
Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 208/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Nghị quyết về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

VOV.VN - Chính phủ ban hành Nghị quyết số 208/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.

Từ 17/9/2026, bổ sung 3 nhóm đối tượng áp dụng quy định về tố cáo trong Quân đội
Từ 17/9/2026, bổ sung 3 nhóm đối tượng áp dụng quy định về tố cáo trong Quân đội

Chính phủ ban hành Nghị định số 305/2026/NĐ-CP ngày 03/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

Từ 17/9/2026, bổ sung 3 nhóm đối tượng áp dụng quy định về tố cáo trong Quân đội

Từ 17/9/2026, bổ sung 3 nhóm đối tượng áp dụng quy định về tố cáo trong Quân đội

Chính phủ ban hành Nghị định số 305/2026/NĐ-CP ngày 03/8/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2019/NĐ-CP ngày 20/3/2019 của Chính phủ quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội