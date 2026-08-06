Xây dựng chỉ tiêu “như KPIs” để Quốc hội giám sát kết quả phòng, chống tội phạm

Trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, việc xây dựng Nghị quyết mới nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và hoạt động tư pháp trong tình hình mới.

Quốc hội làm việc tại hội trường tại Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, sáng ngày 6/8

Xây dựng KPIs để Quốc hội giám sát, đánh giá, kiên quyết không hạ các chỉ tiêu về chất lượng

Theo Tờ trình, quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết quán triệt yêu cầu thể chế hóa đầy đủ, đúng đắn chủ trương, đường lối của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nghị quyết phải góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; kéo giảm bền vững các loại tội phạm; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày Tờ trình. Ảnh: Quốc hội

Một trong những định hướng quan trọng là xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ có khả năng phản ánh thực chất chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng cơ quan. Các chỉ tiêu này được ví như những “KPIs” để Quốc hội giám sát, đánh giá chính xác, khách quan kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật cũng như hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Việc xây dựng các chỉ tiêu đồng thời phải gắn với đổi mới tư duy xây dựng pháp luật; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm đồng bộ với các luật trong lĩnh vực tư pháp mới được Quốc hội sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh quan điểm kiên quyết không hạ các chỉ tiêu về chất lượng. Đối với những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được thực hiện vượt cao và duy trì bền vững trong sáu năm qua, dự thảo nghiên cứu điều chỉnh tăng để tiếp tục tạo động lực phấn đấu.

Ngược lại, đối với những chỉ tiêu chưa đạt hoặc thường xuyên phát sinh khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện, cần đánh giá kỹ nguyên nhân, điều chỉnh phù hợp để vừa bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng, vừa có tính khả thi. Dự thảo cũng nghiên cứu bổ sung một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mới, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 96/2019/QH14; cơ bản thống nhất với phạm vi điều chỉnh và các nguyên tắc xây dựng Nghị quyết được nêu trong Tờ trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra. Ảnh: Quốc hội

Theo Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, liên quan đến chỉ tiêu giải quyết, xét xử vụ án hình sự, vụ việc dân sự và vụ án hành chính, hiện Phương án 1 quy định 100% vụ án, vụ việc phải được giải quyết, xét xử đúng thời hạn luật định; đồng thời tiếp tục xác định tỷ lệ giải quyết, xét xử trên tổng số vụ việc thụ lý. Cụ thể, tỷ lệ giải quyết, xét xử vụ án hình sự phải đạt trên 88%; riêng vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%; tỷ lệ giải quyết, xét xử vụ việc dân sự đạt trên 78% và vụ án hành chính đạt trên 65%. Phương án này cũng đặt ra yêu cầu không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và không để xảy ra trường hợp trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không đúng quy định pháp luật.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án này. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng các cơ quan của Quốc hội cũng cho rằng, việc tiếp tục quy định tỷ lệ giải quyết, xét xử trên tổng số thụ lý là sự kế thừa Nghị quyết số 96. Việc bổ sung chỉ tiêu riêng đối với các vụ án xâm hại trẻ em phù hợp với yêu cầu tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục chỉnh lý cách diễn đạt để chỉ tiêu rõ ràng, dễ hiểu và thuận lợi trong quá trình thực hiện, giám sát.

Phương án 2 chỉ yêu cầu 100% vụ án, vụ việc được giải quyết, xét xử đúng thời hạn luật định, không quy định tỷ lệ giải quyết, xét xử trên tổng số thụ lý. Tòa án nhân dân tối cao, cơ quan trực tiếp thực hiện chỉ tiêu, tán thành phương án này.

Một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng cho rằng, chỉ nên quy định chỉ tiêu giải quyết đúng hạn, không đặt ra chỉ tiêu định lượng về tỷ lệ giải quyết vụ án, vụ việc để tránh tạo áp lực đối với ngành Tòa án.

Duy trì “áp lực tích cực” trong giải quyết đơn giám đốc thẩm, tái thẩm

Một vấn đề nữa là chỉ tiêu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân. Phương án 1 yêu cầu việc giải quyết đơn phải đúng thời hạn, có căn cứ và đúng quy định pháp luật; đồng thời tiếp tục giữ chỉ tiêu định lượng, với tỷ lệ giải quyết đạt từ 60% trở lên trên tổng số thụ lý. Các cơ quan phải ưu tiên giải quyết những đơn sắp hết thời hạn kháng nghị; hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp đã trả lời không có căn cứ kháng nghị nhưng sau đó người có thẩm quyền lại quyết định kháng nghị.

Đa số ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án này. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cùng một số cơ quan của Quốc hội cho rằng, việc vừa yêu cầu giải quyết đúng thời hạn, vừa duy trì chỉ tiêu định lượng sẽ tạo “áp lực tích cực”, thúc đẩy các cơ quan tiến hành tố tụng nỗ lực giải quyết đơn của công dân, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Phương án 2 không tiếp tục quy định tỷ lệ giải quyết từ 60% trở lên, mà yêu cầu tăng tỷ lệ giải quyết đơn hằng năm; đồng thời bảo đảm việc giải quyết đúng thời hạn, có căn cứ và đúng pháp luật.

Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao tán thành phương án 2, nhưng đề nghị bỏ yêu cầu phải tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hằng năm. Một số ý kiến trong cơ quan thẩm tra và các cơ quan của Quốc hội cũng đồng tình với hướng chỉ quy định việc giải quyết đơn đúng thời hạn luật định, không ấn định tỷ lệ định lượng đối với Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị Ban Soạn thảo tiếp tục rà soát toàn bộ dự thảo, hoàn thiện các quy định theo hướng chính xác, rõ ràng, thống nhất và khả thi.