Lạng Sơn đưa Trạm dịch vụ công số đến gần dân

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, UBND tỉnh Lạng Sơn vừa phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Việt Nam (Agribank) chính thức khai trương mô hình “Trạm dịch vụ công số”. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh vào các thiết bị tự động không chỉ đánh dấu bước tiến đột phá trong cải cách hành chính, mà còn mở ra không gian số thân thiện, hiện đại, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ công và tài chính một cách nhanh chóng, minh bạch ngay tại địa bàn cơ sở.

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa chính thức đưa “Trạm dịch vụ công số” vào vận hành tại 10 xã, phường trên địa bàn. Nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ nhận dạng thông minh, các thiết bị tự động này giúp chuẩn hóa quy trình, rút ngắn thời gian làm thủ tục từ 10-15 phút xuống còn 3-5 phút. Người dân khi đến trạm có thể dễ dàng xác thực thông tin, nhận bản sao số tài liệu điện tử có giá trị pháp lý, tra cứu tình trạng hồ sơ và sử dụng các dịch vụ tài chính-ngân hàng thiết yếu, thanh toán không dùng tiền mặt một cách thuận tiện, an toàn.

Trạm dịch vụ công số đã giải quyết hiệu quả hai điểm nghẽn lớn của bộ phận một cửa cấp xã hiện nay là áp lực quá tải khối lượng công việc và rào cản thời gian hành chính

Chị Chu Thanh Huyền và chị Nông Thị Oanh, người dân tại tỉnh Lạng Sơn chia sẻ cảm nhận, khi đi làm chứng thực bản sao CCCD tại trạm dịch vụ công số, khi được hướng dẫn tận tình, các thủ tục rất nhanh gọn vì thiết bị này được tích hợp những chức năng hiện đại như máy in, scan… vì vậy mà sớm hoành thành thủ tục của mình, đồng thời mong trạm sẽ được nhân rộng ra các xã phường để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.

“Trước đây thì mình phải xếp số thứ tự để làm, nhưng mà bây giờ thì tự mình thao tác trên máy, cảm thấy rất là thuận tiện, rút ngắn thời gian so với trước”, người dân chia sẻ.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Lạng Sơn luôn xác định lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra trong việc giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, số hóa hồ sơ tại cơ sở là vô cùng lớn. Chính vì vậy, việc vận hành trạm dịch vụ công số giúp giảm tải áp lực đáng kể cho bộ phận một cửa cấp xã – nơi phát sinh khoảng 8.600 hồ sơ mỗi tháng, đồng thời góp phần giảm bớt các thao tác thủ công, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại, hạn chế việc phải cung cấp lại nhiều lần các giấy tờ đã có.

Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cho biết: Với vị trí là tỉnh biên giới phía Bắc, cửa ngõ kết nối giữa Việt Nam và Trung Quốc, việc triển khai 10 "Trạm dịch vụ công số" tại tỉnh Lạng Sơn không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, du khách, thương nhân và doanh nghiệp từ nhiều địa phương khác khi thực hiện các giao dịch hành chính, hướng tới mục tiêu phục vụ công dân không phụ thuộc địa giới hành chính.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, UBND tỉnh Lạng Sơn chính thức khai trương mô hình “Trạm dịch vụ công số"

“Các trạm dịch vụ công số này được thiết kế theo hướng lấy người dân làm trung tâm. Do vậy toàn bộ những cái giao diện, quy trình hết sức là đơn giản, thân thiện, có thể hỗ trợ cho những người cao tuổi, những người ít sử dụng về công nghệ thông tin, những người yếu thế sử dụng một cách đơn giản và thuận tiện nhất. Đây cũng là mục tiêu của chúng tôi, tất cả những cái dịch vụ số có thành công hay không chính là việc đưa được đến với người dân và được người dân doanh nghiệp hưởng ứng và thực hiện, đem lại cái hiệu quả cho người dân trong thời gian tới. Thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp với Lạng Sơn cũng như các cái đơn vị doanh nghiệp đồng hành để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các giải pháp, bổ sung các giải pháp về tài chính ngân hàng, về giáo dục, về y tế để tạo ra các cái trạm đa tiện ích phục vụ cho người dân trong thời gian tới”, Đại tá Trần Hồng Phú cho biết.

Việc triển khai “Trạm dịch vụ công số” tại Lạng Sơn phản ánh sự dịch chuyển chất lượng trong phương thức quản trị công tại cơ sở: từ bị động giải quyết hồ sơ sang chủ động cung ứng tiện ích số hướng tới người dân. Mô hình này đã giải quyết hiệu quả hai điểm nghẽn lớn của bộ phận một cửa cấp xã hiện nay là áp lực quá tải khối lượng công việc và rào cản thời gian hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hiệu quả các trạm đa tiện ích này đặt ra bài toán không nhỏ về độ ổn định của hạ tầng công nghệ, tính bảo mật dữ liệu và năng lực thích ứng của người dân khu vực nông thôn, vùng biên. Do đó, giá trị cốt lõi của mô hình không nằm ở số lượng thiết bị được lắp đặt, mà được đo lường bằng mức độ tối ưu hóa quy trình hành chính, chất lượng hỗ trợ trực tiếp từ đội ngũ cán bộ cơ sở và khả năng duy trì thói quen giao dịch số bền vững trong cộng đồng.

Vì vậy, tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị cần nhận thức rõ, trạm dịch vụ công số không chỉ là một thiết bị công nghệ hiện đại, giá trị thật sự của mô hình phải được thể hiện bằng hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp. Để mô hình được vận hành hiệu quả, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu UBND và Trung tâm Phục vụ hành chính công 10 xã, phường triển khai thí điểm phải bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, nhất là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ và đồng bào ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; tuyệt đối không để việc ứng dụng công nghệ tạo ra rào cản mới đối với người dân.

Ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Công nghệ chỉ phát huy tác dụng khi quy trình được tổ chức khoa học, dữ liệu được bảo đảm chính xác, hệ thống vận hành ổn định và người dân được hướng dẫn sử dụng thuận tiện, dễ dàng. Đồng thời yêu cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình, tăng cường kết nối và chia sẻ dữ liệu; nghiên cứu mở rộng các thủ tục hành chính có thể thực hiện trên Trạm dịch vụ công số, nhưng phải bảo đảm đúng quy định, thuận tiện, an toàn, không phát sinh thêm thủ tục hoặc rào cản đối với người dân.

“Chuyển đổi số được tỉnh Lạng Sơn xác định là 1 trong những động lực quan trọng nhất để tạo ra sự bứt phá trong phát triển KTXH. Với mô hình trạm dịch vụ công số, chúng tôi xác định đây là mô hình rất hiệu quả, cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 57 của Trung ương ngay tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong việc đưa các thủ tục hành chính đến gần với người dân hơn. Thời gian tới, Lạng Sơn sẽ quyết tâm triển khai 1 cách hiệu quả mô hình này, với các các địa bàn vùng xa, vùng biên giới chúng tôi sẽ đặc biệt quan tâm để tạo điều kiện cho người dân tiếp cận một cách thuận lợi, dễ dàng với các thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính thường xuyên phát sinh tại cơ sở”, ông Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh.

Có thể khẳng định, “Trạm dịch vụ công số” tại Lạng Sơn không chỉ là một giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn là thước đo sinh động cho hiệu quả phục vụ Nhân dân của hệ thống chính quyền cơ sở. Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được hoàn thiện và nhân rộng đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, góp phần phá vỡ mọi rào cản địa giới hành chính, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và công cuộc chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.