Tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Đảng Cộng sản Séc và Moravia

Thứ Ba, 07:15, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Cộng hóa Séc Dương Hoài Nam đã thông tin về kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, một số thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Séc.

Ngày 20/4, nhận lời mời của Đảng Cộng sản Séc và Moravia, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hóa Séc Dương Hoài Nam đã có buổi thông tin về kết quả chính của Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, một số thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, đường lối đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới và quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Séc cho các vị lãnh đạo, đại biểu đại diện Đảng Cộng sản Séc và Moravia.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam (ở giữa) và các đại diện của Đảng Cộng sản Séc và Moravia tại buổi giới thiệu

Tại buổi giới thiệu, Đại sứ Dương Hoài Nam đã thông tin nhanh tới các vị đại biểu về Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đồng thời nêu một số điểm nổi bật và kết quả chính của Đại hội, trong đó nhấn mạnh, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn “bứt phá phát triển”.

Đại hội xác lập tư duy, nâng cao năng lực “tự chủ chiến lược” và các quyết sách chiến lược hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 là quốc gia phát triển, thu nhập cao.

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc tại buổi giới thiệu

Về một số thành tựu quan trọng của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết, hiện quy mô, trình độ nền kinh tế được nâng từ 4,5 tỷ USD (năm 1986) lên 514 tỷ USD (năm 2025); Việt Nam đã ký kết và thực thi 16 Hiệp định thương mại tự do (FTA). Tính đến ngày 31/12/2025, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 38,42 tỷ USD so với 0,04 triệu USD (năm 1986).

Việt Nam đã chủ động mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Về quốc phòng - an ninh, Việt Nam đã đổi mới tư duy quân sự - quốc phòng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh gắn với thế trận an ninh nhân dân; Phát triển nghệ thuật quân sự và nâng cao khả năng bảo vệ Tổ quốc.

Ông Milan Krajca, Chủ tịch Phong trào Hòa bình Séc, đảng viên Đảng Cộng sản Séc và Moravia phát biểu tại sự kiện

Về đường lối đối ngoại, Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết, Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Về quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Cộng hòa Séc, Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết, hai bên đang hoàn tất Kế hoạch hành động để triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn ở các cấp, tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, ASEM, ASEAN - EU.

Các thành viên Đảng Cộng sản Séc và Moravia tham dự buổi giới thiệu

Phát biểu tại buổi giới thiệu, ông Milan Krajca, Chủ tịch Phong trào Hòa bình Séc, đảng viên Đảng Cộng sản Séc và Moravia cho biết, bài giới thiệu của Đại sứ Dương Hoài Nam hôm nay đã mang đến cho cá nhân ông cũng như những người tham dự rất nhiều thông tin mới và bổ ích.

Ông Milan Krajca khẳng định, Đảng cộng sản Séc và Moravia luôn ủng hộ Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, vui mừng trước những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, cũng như kỳ vọng hai bên sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ hơn trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Séc đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược.

Hải Đăng - Như Hoa/VOV-Praha
Kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng lãnh đạo ở địa phương
VOV.VN - Cần hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy và ban thường vụ, trong đó đặc biệt chú trọng cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên theo nguyên tắc quyền hạn càng cao thì trách nhiệm cá nhân càng lớn.

Kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng lãnh đạo ở địa phương

Kiểm soát quyền lực, nâng cao chất lượng lãnh đạo ở địa phương

VOV.VN - Cần hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy và ban thường vụ, trong đó đặc biệt chú trọng cơ chế kiểm soát quyền lực của người đứng đầu; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng thành viên theo nguyên tắc quyền hạn càng cao thì trách nhiệm cá nhân càng lớn.

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia
VOV.VN - Sáng 21/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường và các cơ quan của Quốc hội, tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia

VOV.VN - Sáng 21/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường và các cơ quan của Quốc hội, tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng
VOV.VN - Ngày 20/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với 2 cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ngày 20/4/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký các quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Chính ủy Quân khu 2 và Phó Tư lệnh Bộ đội biên phòng.

