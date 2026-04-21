中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia

Thứ Ba, 05:00, 21/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 21/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội làm việc tại hội trường và các cơ quan của Quốc hội, tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện thể chế và các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia.

Trong chương trình làm việc, Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nhóm vấn đề lớn đã được thảo luận trong những phiên trước, trong đó nổi bật là định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Các đại biểu tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, nội dung về đầu tư công, ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công tiếp tục thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng và giám sát nguồn lực, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và hạn chế tối đa tình trạng lãng phí trong quá trình triển khai các chương trình, dự án. Yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, thẩm định và đánh giá hiệu quả đầu tư, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành.

Một nội dung đáng chú ý được tiếp tục nhấn mạnh là công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các đại biểu cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy tiết kiệm mang tính hành chính sang tiết kiệm dựa trên hiệu quả thực chất, trong đó coi trọng cả chi thường xuyên và chi đầu tư công. Việc sử dụng ngân sách cần được đặt trong tổng thể mục tiêu phát triển dài hạn, tránh cắt giảm cơ học làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công và nguồn nhân lực.

Quốc hội cũng tiếp tục thảo luận về việc hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư công, đất đai, đấu thầu, tài sản công và chuyển đổi số. Nhiều ý kiến đề xuất cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt hơn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và giảm thiểu rủi ro lãng phí nguồn lực.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ngày càng cao, các đại biểu thống nhất quan điểm cần tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế kinh tế và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới 2026–2030.

Đại biểu Quốc hội: Cần đánh giá tổng thể chế độ tiền lương, phụ cấp

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ sớm rà soát, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; đồng thời tích hợp các quy định tại Nghị định 73/2023 để bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo. “Đây không phải là dung túng sai phạm mà là tạo không gian pháp lý an toàn để cán bộ dám dấn thân vì lợi ích chung”.

PV/VOV.VN
Tag: Quốc hội Kỳ họp Quốc hội khóa XVI kinh tế xã hội đầu tư công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội "hiến kế" tạo đột phá phát triển văn hóa Việt Nam

VOV.VN - Góp ý vào dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Quốc hội đề xuất ưu đãi thuế với hoạt động xuất khẩu phim, các ứng dụng số; ưu tiên chính sách thuế cho nghệ thuật biểu diễn truyền thống và triển lãm di sản...

Đại biểu Quốc hội: Chỉ cho công chứng tại nơi có bất động sản sẽ tạo ra đặc quyền

VOV.VN - "Nếu người dân không được chọn văn phòng công chứng ngoài địa bàn thì đó là sự phân tầng bằng pháp luật chứ không phải xã hội hóa. Việc chỉ cho phép công chứng tại nơi có bất động sản sẽ tạo ra đặc quyền vị trí thay vì cạnh tranh chất lượng", theo đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Quốc hội: Khám sức khỏe toàn dân không thể chỉ là "một lát cắt" nhất thời

VOV.VN - "Nếu chỉ khám sàng lọc đơn thuần thì đó mới chỉ là “một lát cắt” tại một thời điểm. Để theo dõi liên tục, cần có sổ quản lý sức khỏe điện tử nhằm tích hợp dữ liệu, hồ sơ bệnh án cũ và giảm chi phí. Đây cũng là cơ sở để Chính phủ có bức tranh toàn cảnh về sức khỏe toàn dân".

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội