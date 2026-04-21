Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, nâng hiệu quả sử dụng nguồn lực quốc gia

Trong chương trình làm việc, Quốc hội tiếp tục xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nhóm vấn đề lớn đã được thảo luận trong những phiên trước, trong đó nổi bật là định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026–2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Các đại biểu tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là động lực then chốt trong giai đoạn phát triển mới.

Bên cạnh đó, nội dung về đầu tư công, ngân sách nhà nước và quản lý tài sản công tiếp tục thu hút sự quan tâm của các đại biểu Quốc hội. Nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế phân bổ, sử dụng và giám sát nguồn lực, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và hạn chế tối đa tình trạng lãng phí trong quá trình triển khai các chương trình, dự án. Yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, thẩm định và đánh giá hiệu quả đầu tư, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành.

Một nội dung đáng chú ý được tiếp tục nhấn mạnh là công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các đại biểu cho rằng cần chuyển mạnh từ tư duy tiết kiệm mang tính hành chính sang tiết kiệm dựa trên hiệu quả thực chất, trong đó coi trọng cả chi thường xuyên và chi đầu tư công. Việc sử dụng ngân sách cần được đặt trong tổng thể mục tiêu phát triển dài hạn, tránh cắt giảm cơ học làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công và nguồn nhân lực.

Quốc hội cũng tiếp tục thảo luận về việc hoàn thiện thể chế trong các lĩnh vực then chốt như đầu tư công, đất đai, đấu thầu, tài sản công và chuyển đổi số. Nhiều ý kiến đề xuất cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát; đồng thời áp dụng các mô hình quản trị hiện đại, linh hoạt hơn nhằm nâng cao hiệu quả điều hành và giảm thiểu rủi ro lãng phí nguồn lực.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển nhanh và bền vững ngày càng cao, các đại biểu thống nhất quan điểm cần tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng chính sách, hoàn thiện thể chế kinh tế và nâng cao chất lượng quản trị quốc gia, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới 2026–2030.