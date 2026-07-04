Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao về tiêu chuẩn, đo lường

Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực có năng lực chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước, vận hành hạ tầng chất lượng quốc gia, hội nhập quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh.

Phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

Theo Đề án, đến năm 2030 sẽ hình thành mạng lưới cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Một số cơ sở đào tạo trọng điểm sẽ được đầu tư, nâng cấp về chương trình, học liệu, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nền tảng số.

Đề án cũng đặt mục tiêu xây dựng bộ khung năng lực, khung tiêu chí đánh giá kết quả đào tạo và hệ thống chương trình, tài liệu đào tạo cốt lõi cho lĩnh vực này.

Đến năm 2030, phấn đấu 100% công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản lý nhà nước, xây dựng chính sách, thanh tra, kiểm tra, thực thi pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm, gắn với quản trị rủi ro, quản lý dựa trên dữ liệu và công nghệ số. Đồng thời, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho khoảng 20.000 lượt công chức, viên chức và người lao động, đồng thời hình thành, phát triển đội ngũ 1.500 chuyên gia có trình độ chuyên sâu về các thành phần của hạ tầng chất lượng quốc gia.

Sau năm 2030, Đề án hướng tới xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ tương đương các quốc gia phát triển trong khu vực và trên thế giới; hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo số thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ mới trong đào tạo, đồng thời hướng tới công nhận rộng rãi năng lực chuyên môn của nhân lực Việt Nam ở cấp khu vực và quốc tế.

Đối tượng của Đề án gồm công chức, viên chức, người lao động thực hiện công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các cơ quan nhà nước; chuyên gia, nhà khoa học; giảng viên, người học tại các cơ sở giáo dục; lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân sự kỹ thuật của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; cùng các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực này.

Để thực hiện mục tiêu, Đề án đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp như hoàn thiện cơ chế, chính sách; xây dựng khung năng lực và chương trình đào tạo; phát triển đội ngũ chuyên gia, giảng viên nòng cốt; đẩy mạnh hợp tác quốc tế; đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; mở rộng đào tạo tại các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới phương thức đào tạo trên nền tảng số và tăng cường huy động các nguồn lực triển khai.

Trong đó, Đề án tập trung nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức trong công tác tham mưu xây dựng chính sách, thanh tra, kiểm tra và thực thi pháp luật; đồng thời tăng cường kỹ năng thu thập, xử lý, phân tích dữ liệu và quản lý dựa trên rủi ro trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Bên cạnh đó, sẽ xây dựng đội ngũ chuyên gia, giảng viên nòng cốt có trình độ chuyên sâu, đủ năng lực dẫn dắt chuyên môn và hỗ trợ triển khai hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng tại các bộ, ngành, địa phương, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp.