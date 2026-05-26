English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xây dựng xã, phường XHCN là bước chuyển trong tư duy quản trị

Thứ Ba, 05:05, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lần đầu tiên, mô hình xã, phường XHCN được cụ thể hóa bằng các bộ tiêu chí định lượng và triển khai thí điểm tại nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, cho thấy tư duy phát triển đang chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển hiện đại, lấy người dân làm trung tâm.

Các địa phương tìm mô hình có thể nhân rộng

Điểm chung của các địa phương là không triển khai đại trà, mà lựa chọn mô hình có tính đại diện, có khả năng nhân rộng và gắn chặt với điều kiện thực tiễn của từng khu vực.

Đây không chỉ là bước thử nghiệm một mô hình quản trị mới ở cấp cơ sở, mà còn cho thấy tư duy phát triển đang chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang quản trị phát triển hiện đại, lấy người dân làm trung tâm và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Theo Thành ủy Hà Nội, từ quý I/2026, thành phố đã xây dựng dự thảo đề án triển khai thí điểm mô hình “Xã, phường XHCN” với 3 phương án. Trong đó có phương án lựa chọn một xã hiện có để triển khai; phương án hợp nhất hai xã liền kề trước khi thí điểm; hoặc triển khai song song rồi tiến tới hợp nhất. 

Hà Nội kỳ vọng, đến năm 2030 sẽ hình thành mô hình xã, phường XHCN có khả năng đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 700.000 người dân. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang cân nhắc lựa chọn địa bàn thực hiện thí điểm theo nguyên tắc bảo đảm tính cân đối, tính đại diện và tính khả thi; không lựa chọn nơi quá đặc thù hoặc quá khó khăn và phải sự đồng thuận cao trong nhân dân.

xay dung xa, phuong xhcn la buoc chuyen trong tu duy quan tri hinh anh 1
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại Hội thảo "Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong kỷ nguyên phát triển mới - Những vấn đề lý luận và thực tiễn".

Một trong những yêu cầu được Hà Nội đặt ra là khu vực thí điểm phải có kết nối thuận lợi với các trục giao thông chính, hành lang xanh, hệ thống sông hồ và các không gian chức năng liên quan để bảo đảm khả năng mở rộng mô hình trong tương lai.

Trong khi đó, Hải Phòng lựa chọn hướng tiếp cận theo các mô hình trọng tâm gắn với lợi thế địa phương. Đầu năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã ban hành đề án và nghị quyết về xây dựng, triển khai một số mô hình CNXH gắn với con người XHCN tại thành phố, với 8 tiêu chí xây dựng CNXH và 6 tiêu chí xây dựng con người XHCN.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Quang Phúc cho biết, nhiều năm liên tiếp thành phố duy trì tăng trưởng kinh tế hai con số, quy mô kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước nhưng dân số chỉ bằng khoảng 1/3 Hà Nội. Đây là điều kiện thuận lợi để triển khai các tiêu chí ở quy mô phù hợp.

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, Hải Phòng đang hoàn thiện hệ thống tiêu chí đối với xã, phường và dự kiến hoàn thành trong tháng 6/2026 để triển khai đồng bộ trên thực tế: “Điều chúng tôi rất quan tâm là phân vùng, xác định đặc thù từng khu vực để áp dụng phù hợp trong quá trình triển khai. Khi ban hành tiêu chí cần tính đến khả năng áp dụng ngay từ cơ sở”.

Khác với Hà Nội và Hải Phòng, Lào Cai lựa chọn hai mô hình mang tính đại diện rõ nét cho khu vực đô thị và nông thôn. Ông Dương Đức Huy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, tỉnh đang nghiên cứu xây dựng đề án thí điểm “Xã XHCN” tại xã Trấn Yên và “Phường XHCN” tại phường Lào Cai. Việc lựa chọn địa bàn phải mang tính đại diện cho từng khu vực. Phường Lào Cai đại diện cho khu đô thị, cửa khẩu; còn xã Trấn Yên đại diện cho khu vực nông thôn.

Tỉnh Lào Cai định hướng tổ chức lại không gian phát triển theo hướng tích hợp, chuyển từ phát triển phân tán sang phát triển theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái. Đối với khu vực nông thôn, địa phương tập trung vào nông nghiệp sinh thái, công nghệ cao, công nghiệp chế biến và du lịch cộng đồng. Với khu vực đô thị, cửa khẩu, tỉnh định hướng phát triển logistics, thương mại quốc tế, kinh tế số và đô thị thông minh…

Lấy người dân làm trung tâm của phát triển

Theo các chuyên gia, điểm cốt lõi của mô hình xã, phường XHCN không nằm ở tên gọi hay hình thức tổ chức, mà ở sự thay đổi trong tư duy quản trị. Nếu trước đây chính quyền cơ sở chủ yếu thực hiện chức năng quản lý hành chính, thì mô hình mới hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ, lấy người dân làm trung tâm và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương cho rằng, xây dựng xã, phường XHCN là quá trình cụ thể hóa mô hình CNXH Việt Nam ở cấp cơ sở - nơi phản ánh trực tiếp nhất hiệu quả của mọi chủ trương, chính sách. Theo định hướng được đặt ra, xã, phường XHCN phải là nơi người dân được lắng nghe, được hỗ trợ và được tạo điều kiện phát triển toàn diện. Hiệu quả của bộ máy không chỉ được đánh giá qua tốc độ xử lý thủ tục hành chính, mà còn ở chất lượng sống, niềm tin xã hội và khả năng tạo ra môi trường phát triển bền vững.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, mô hình này cũng đặt ra yêu cầu xây dựng chính quyền thông minh và quản trị hiện đại. Dữ liệu dân cư, y tế, giáo dục, an sinh, môi trường phải được kết nối để giúp chính quyền dự báo, xử lý sớm các vấn đề phát sinh và phục vụ người dân tốt hơn.

xay dung xa, phuong xhcn la buoc chuyen trong tu duy quan tri hinh anh 2
(Ảnh minh họa)

Điểm đáng chú ý là các địa phương đều tiếp cận theo hướng xây dựng hệ thống tiêu chí có thể lượng hóa, đo lường được thay vì chỉ dừng ở những mục tiêu mang tính định tính. Nhiều tiêu chí không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà tập trung vào chất lượng sống, công bằng xã hội, văn hóa cộng đồng, môi trường và phát triển con người. Điều này cho thấy tư duy phát triển đang chuyển mạnh từ ưu tiên tăng trưởng đơn thuần sang phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ một xã, phường cụ thể có thể nhìn rộng ra triết lý phát triển của quốc gia. Một đất nước hùng cường phải bắt đầu từ những cộng đồng cơ sở vững mạnh; một Nhà nước pháp quyền XHCN phải được thể hiện bằng sự liêm chính, hiệu quả và gần dân của từng cấp chính quyền. 

Thực tiễn gần 40 năm đổi mới đã tạo nền tảng quan trọng cho bước đi này khi Việt Nam hiện có quy mô kinh tế trên 514 tỷ USD, GDP bình quân đầu người vượt 5.000 USD, chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao và chỉ số hạnh phúc liên tục được cải thiện.

Trong bối cảnh đó, việc xây dựng xã, phường XHCN được xem là bước chuyển từ cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết trên giấy tờ sang tạo ra những mô hình phát triển có thể đo lường, kiểm chứng ngay từ cơ sở; đồng thời mở ra không gian thực tiễn để tiếp tục hoàn thiện mô hình CNXH Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Lê Hoàng/VOV.VN
Tag: xã phường xã phường XHCN XHCN Hà Nội Hải Phòng Lào Cai
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hành trình vun đắp con người XHCN trong thời đại mới
Hành trình vun đắp con người XHCN trong thời đại mới

VOV.VN - Thực tiễn ở Hải Phòng hôm nay cho thấy, xây dựng CNXH không phải là những mục tiêu xa vời hay những khái niệm lý luận khô cứng, mà đang hiện diện sinh động trong từng lớp học, từng khu dân cư và trong chính sự thay đổi của mỗi con người.

Hành trình vun đắp con người XHCN trong thời đại mới

Hành trình vun đắp con người XHCN trong thời đại mới

VOV.VN - Thực tiễn ở Hải Phòng hôm nay cho thấy, xây dựng CNXH không phải là những mục tiêu xa vời hay những khái niệm lý luận khô cứng, mà đang hiện diện sinh động trong từng lớp học, từng khu dân cư và trong chính sự thay đổi của mỗi con người.

Xây dựng xã, phường, đặc khu XHCN thành “tế bào khỏe mạnh” cho quốc gia
Xây dựng xã, phường, đặc khu XHCN thành “tế bào khỏe mạnh” cho quốc gia

VOV.VN - Theo Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng xã, phường, đặc khu xã hội chủ nghĩa chính là kiến tạo những “tế bào khỏe mạnh” cho quốc gia.

Xây dựng xã, phường, đặc khu XHCN thành “tế bào khỏe mạnh” cho quốc gia

Xây dựng xã, phường, đặc khu XHCN thành “tế bào khỏe mạnh” cho quốc gia

VOV.VN - Theo Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Sáu, trong kỷ nguyên phát triển mới, xây dựng xã, phường, đặc khu xã hội chủ nghĩa chính là kiến tạo những “tế bào khỏe mạnh” cho quốc gia.

Xây dựng xã, phường XHCN để phù hợp với quy luật phát triển mới
Xây dựng xã, phường XHCN để phù hợp với quy luật phát triển mới

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng khoa Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc thí điểm xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là bước đi phù hợp với quy luật phát triển mới.

Xây dựng xã, phường XHCN để phù hợp với quy luật phát triển mới

Xây dựng xã, phường XHCN để phù hợp với quy luật phát triển mới

VOV.VN - Theo TS Nguyễn Thị Khuyên, Trưởng khoa Khoa Kinh tế chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, việc thí điểm xây dựng mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" là bước đi phù hợp với quy luật phát triển mới.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội