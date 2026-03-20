Xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 7 đảng viên tại TP.HCM

Thứ Sáu, 16:27, 20/03/2026
VOV.VN - Chiều 20/3, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM cho biết, tại kỳ họp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy lần thứ 4 và lần thứ 5, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên. Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 5 đảng viên.

Các đảng viên bị đề nghị kỷ luật gồm ông Dương Đình Thanh, Bí thư Chi bộ Đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần, nguyên Trưởng Đồn Công an Khu Công nghiệp Sóng Thần thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Hòa, nguyên Bí thư Chi bộ Công an phường Đông Hòa, nguyên Trưởng Công an phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương (cũ);

Ông Nguyễn Tùng Dương, Phó Trưởng ban Ban Chuyên đề, đảng viên Chi bộ 1, Đảng ủy viên Đảng ủy Ban Chuyên đề, nguyên Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM;

Ông Lê Văn Bách, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP.HCM, nguyên Phó trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP.HCM, nguyên Bí thư Chi bộ Đội 8, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội thuộc Đảng bộ Công an TP.HCM, vi phạm: quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt, công tác.

(Ảnh minh họa)

Bà Võ Ngọc Thu, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 (cũ); bà Nguyễn Thị Mai Hương, nguyên Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 (cũ), vi phạm: quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của các đồng chí nêu trên là rất nghiêm trọng, làm mất uy tín của cá nhân các đồng chí và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ đối với 2 đảng viên, gồm: Bà Dương Ngọc Vân, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Dương, vi phạm: quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vi phạm của bà Dương Ngọc Vân đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình (cũ), nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Tân Bình (cũ), vi phạm: quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; không thực hiện, thực hiện không đầy đủ nhiệm vụ được giao, gây thất thoát tài sản Nhà nước. Vi phạm của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã xem xét và kết luận một số nội quan trọng khác tại kỳ họp.

PV/VOV-TP.HCM
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII
Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII

Sáng 24/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật năm 2025 và nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Kỷ luật 3 tổ chức đảng, 8 đảng viên thuộc Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương

VOV.VN - Năm 2025, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức đảng, 19 đảng viên; thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 8 đảng viên.

Đồng Tháp công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI

VOV.VN - Theo kết quả, có 85 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

