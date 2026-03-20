Đồng Tháp công bố 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI

Ngày 20/3, Ủy Ban bầu cử tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa ban hành Nghị quyết 62 công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, có 85 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác bầu cử tại tỉnh Đồng Tháp diễn ra công khai minh bạch, dân chủ, đúng luật

Tại cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI vào ngày 15/3, Đồng Tháp có 142 ứng cử viên. Việc tổ chức bầu cử diễn ra nghiêm túc, an toàn, tiết kiệm, đúng tiến độ, bảo đảm tính dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 99,67%, ngày bầu cử thực sự là "Ngày hội của toàn dân".

Hầu hết các vị lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các sở, ngành và xã, phường của tỉnh đã trúng cử với tỷ lệ cao.