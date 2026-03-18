Xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng

Thông tin về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới và quý 2/2026 của Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu phải kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, với phương châm quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn.

Tinh thần chung là nói ít - làm nhiều - làm đến cùng để mọi việc đều có kết quả cụ thể, sau mỗi phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo đều có chuyển biến rõ ràng, thực chất để "nhân dân thấy, nhân dân tin và nhân dân ủng hộ, đồng hành".

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Đặng Phước

Theo ông Đặng Văn Dũng, Tổng Bí thư lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo văn kiện và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trọng tâm là hoàn thiện nghị quyết của Trung ương về tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gắn với chương trình hành động để triển khai ngay sau Hội nghị Trung ương 2 thông qua.

Khẳng định rõ thông điệp tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống "giặc nội xâm", chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với phát triển kinh tế - xã hội và mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

"Tổng Bí thư lưu ý: không vì phát triển mà mở cửa cho tham nhũng, không vì chống tham nhũng mà cản trở phát triển", ông Đặng Văn Dũng cho biết.

Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết, Tổng Bí thư yêu cầu Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo sớm hoàn thành, trình Quốc hội ban hành nghị quyết đặc thù sớm để thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về xử lý các vi phạm pháp luật về đất đai, vi phạm liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm xử lý nghiêm minh nhưng khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật theo chương trình, kế hoạch.

Kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành

Tổng Bí thư yêu cầu phải tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát việc thực thi chủ trương, chính sách, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cơ sở.

Chuyển mạnh công tác kiểm tra, giám sát sang mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa; tiến hành giám sát ngay từ đầu với việc thực hiện các chủ trương, chính sách, các công trình, dự án trọng điểm cấp quốc gia, địa phương. Kiểm soát quyền lực ngay trong quá trình vận hành, phát hiện nguy cơ trước khi hình thành các sai phạm.

"Tổng Bí thư lưu ý vụ án xảy ra tại ACV (Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - PV) cho thấy các sai phạm cũ vẫn tái diễn nếu không có cơ chế phòng ngừa hiệu quả", ông Đặng Văn Dũng thông tin.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiến hành giám sát hoạt động của các cơ quan, địa phương sau vận hành bộ máy chính quyền hai cấp; giám sát việc thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trước hết là trong công tác cán bộ... Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Trong đó, phải tập trung điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, liên quan dự án sân bay Long Thành, đất đai, tài chính, ngân hàng để tiếp tục cảnh tỉnh, cảnh báo mạnh mẽ, không để sai phạm lặp đi lặp lại. Đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Theo đó triển khai toàn diện công tác này trên tất cả các lĩnh vực, không chỉ các công trình, dự án. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với yêu cầu của phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, kiện toàn, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tăng cường phân cấp, giao quyền cho Ban Chỉ đạo cấp tỉnh theo đúng phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.