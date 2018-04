10 mẫu tai nghe âm thanh nổi “cực chất“

1. Astro Gaming A50 có thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ không dây 5.8gz và âm thanh vòm Dolby Digital 7.1 cung cấp âm thanh sống động. Mức giá khá "chát" 300 USD. 2. Astro A40 TR plus Mixamp Pro với giá 250 USD. Hệ thống MixAmp Pro cung cấp cho bạn quyền kiểm soát trực quan âm lượng, hỗn hợp trò chuyện trò chơi/mic, và cài đặt sẵn EQ. 3. Turtle Beach Stealth 700 là dòng tai nghe chất lượng cao từ một trong những thương hiệu nổi tiếng nhất của thị trường âm thanh nổi. Stealth 700 được trang bị công nghệ Xbox Wireless, khiến nó có thể truy cập không dây nhanh chóng. 4. Corsair HS50 sử dụng kết nối có dây 3,5mm, thiết kế tối giản, với mic có thể tháo lắp và âm thanh vòm ảo, tuy nhiên mức giá 50 USD là lợi thế lớn của dòng sản phẩm này. 5. PDP Afterglow AG 9+ phiên bản Xbox One cung cấp âm thanh tuyệt vời tổng thể, ít tiếng ồn, không nhiễu. Trọng lượng của sản phẩm khá nặng so với các dòng cùng loại. 6. HyperX Cloud Revolver S là dòng tai nghe trực quan tốt và linh hoạt với 3 loại kết nối riêng biệt ở khe cắm sẵn 3,5mm, kép 3,5mm và có dây USB. 7. Arctis 7 mang đến âm thanh nổi, sự dễ chịu, tiện lợi khi sử dụng với kích thước gọn gàng và nhẹ. 8. SteelSeries Arctis Pro đáp ứng đủ các yêu cầu từ trình diễn, tùy biến sâu, tính linh hoạt, và thiết kế, với mức giá khá cao 330 USD. 9. Razer ManO'War 7.1 có âm thanh vòm 7.1 ảo nằm trong số những sản phẩm tốt nhất trên thị trường. Âm thanh được phát ra từ tai nghe lớn được cân bằng. Micrô có kiểu dáng đẹp, kín đáo và hiệu quả hơn phần lớn đối thủ cạnh tranh. 10. Logitech G533 mang lại một số tính năng ấn tượng cho một thiết kế chắc chắn, hấp dẫn./.

