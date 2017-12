8 máy ảnh có thể ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời đêm Giáng sinh

Nhỏ gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ, TL2 Leica cung cấp cho người dùng những bức ảnh độ phân giải cao, quay video 4K-UHD. Tuy nhiên, máy ảnh khởi động hơi chậm, màn hình cảm ứng chạy không mượt và tự động lấy nét không ổn định. Alpha 9 Sony được tích hợp chế độ chụp liên tục lên tới 21 khung hình/giây, màn hình xoay, video 4K, ống ngắm Oled, tốc độ khởi động nhanh, lý tưởng khi quay thể thao và chụp ảnh cực chất. Tuy nhiên máy có thể bị nóng lên trong trường hợp sử dụng liên tục. Với Instax Square SQ10 Fujifilm, bạn có thể xem trước ảnh đã chụp trên màn hình của thiết bị, chỉnh sửa chúng bằng các bộ lọc trước khi in. Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic là máy ảnh in nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Dễ sử dụng và hoạt động rất hiệu quả, vì vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bức ảnh đẹp nào hoặc cảnh đẹp nào. Leica Sofort được đánh giá là máy ảnh in với tốc độ nhanh tuyệt vời. Thiết bị này được trang bị loạt tính năng thú vị, thiết kế đẹp mắt và ảnh sở hữu độ phân giải cao. Rất dễ sử dụng, rất hiệu quả, Fujifilm Instax Mini 8 là máy ảnh in nhanh đạt tỉ lệ chất lượng/giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Lomo'Instant Wide dành cho các nhiếp ảnh gia đam mê sáng tạo. Fujifilm Instax Share SP2 là máy in ảnh dành cho điện thoại thông minh sử dụng Instax "Mini". Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh chụp trên điện thoại, áp dụng các hiệu ứng trước khi in./.

Nhỏ gọn nhưng vô cùng mạnh mẽ, TL2 Leica cung cấp cho người dùng những bức ảnh độ phân giải cao, quay video 4K-UHD. Tuy nhiên, máy ảnh khởi động hơi chậm, màn hình cảm ứng chạy không mượt và tự động lấy nét không ổn định. Alpha 9 Sony được tích hợp chế độ chụp liên tục lên tới 21 khung hình/giây, màn hình xoay, video 4K, ống ngắm Oled, tốc độ khởi động nhanh, lý tưởng khi quay thể thao và chụp ảnh cực chất. Tuy nhiên máy có thể bị nóng lên trong trường hợp sử dụng liên tục. Với Instax Square SQ10 Fujifilm, bạn có thể xem trước ảnh đã chụp trên màn hình của thiết bị, chỉnh sửa chúng bằng các bộ lọc trước khi in. Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic là máy ảnh in nhanh nhất trên thị trường hiện nay. Dễ sử dụng và hoạt động rất hiệu quả, vì vậy bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ bức ảnh đẹp nào hoặc cảnh đẹp nào. Leica Sofort được đánh giá là máy ảnh in với tốc độ nhanh tuyệt vời. Thiết bị này được trang bị loạt tính năng thú vị, thiết kế đẹp mắt và ảnh sở hữu độ phân giải cao. Rất dễ sử dụng, rất hiệu quả, Fujifilm Instax Mini 8 là máy ảnh in nhanh đạt tỉ lệ chất lượng/giá tốt nhất trên thị trường hiện nay. Lomo'Instant Wide dành cho các nhiếp ảnh gia đam mê sáng tạo. Fujifilm Instax Share SP2 là máy in ảnh dành cho điện thoại thông minh sử dụng Instax "Mini". Người dùng có thể chỉnh sửa ảnh chụp trên điện thoại, áp dụng các hiệu ứng trước khi in./.