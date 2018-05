8 ứng dụng quản lí mật khẩu hiệu quả

Dashlane Password Manager là một trong những ứng dụng quản lý mật khẩu nổi tiếng hiện nay cho phép lưu giữ các mật khẩu, địa chỉ email, bưu điện, số thẻ tín dụng hoặc thẻ ID một cách an toàn. 1Password cho phép bạn tạo ra các mật khẩu phức tạp và duy nhất cho mỗi trang web và cho phép bạn kết nối với chúng một cách đơn giản, an toàn và nhanh chóng. Last Pass là ứng dụng quản lý mạnh mẽ, dễ sử dụng. Ngoài việc quản lí các mật khẩu một cách an toàn, ứng dụng cho phép đồng bộ hóa trên tất cả các trình duyệt và thiết bị. Với Enpass Password Manager, các mật khẩu được sắp xếp theo từng loại hiển thị bằng các biểu tượng nhỏ. Phiên bản Linux của ứng dụng cho phép đồng bộ hóa chúng. Ứng dụng trả tiền SafeInCloud (5,99 euro) lưu trữ các mật khẩu được mã hóa trong đám mây (Dropbox, Google Drive, One Drive). OneSafe là trình quản lý mật khẩu tuyệt vời dành cho những người dùng không quen với loại dịch vụ này. Ứng dụng quản lý mật khẩu Keeper dựa trên các giao thức bảo mật trình độ cao, đơn giản nhưng rất hiệu quả sử dụng. Keepass2Android Password Safe là nguồn mở và là một trong những lựa chọn thú vị của người dùng để quản lí mật khẩu của họ./.

