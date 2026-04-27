AI không cứu nổi máy tính xách tay Windows trước MacBook?

Thứ Hai, 07:00, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thị trường máy tính xách tay chạy Windows hiện đang trải qua một giai đoạn khó khăn chưa từng thấy dù đã đầu tư rất nhiều vào lĩnh vực AI.

Phân khúc máy tính xách tay Windows dường như đang bị thu hẹp so với những năm trước, một nghịch lý trong thời đại mà máy tính cá nhân tích hợp AI đang trở thành xu hướng trên các sản phẩm này.

Máy tính xách tay Windows giá rẻ đang gặp khó vì sự bùng nổ của AI

AI được kỳ vọng sẽ mang lại một chu kỳ nâng cấp lớn cho máy tính xách tay Windows, nhưng thực tế lại khiến việc mua sắm trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là trong phân khúc giá rẻ. Trong khi đó, dòng MacBook của Apple lại nổi bật với sự đơn giản và dễ hiểu để trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn cho người tiêu dùng.

Được biết, AI không chỉ là một tính năng bổ sung mà đã trở thành yếu tố then chốt trong việc kiểm soát phần cứng hiện nay. Hiểu được điều đó, Microsoft đã đẩy mạnh phát triển Copilot+ cho PC, yêu cầu các dòng máy mới phải trang bị bộ xử lý NPU hiệu năng cao và tối thiểu 16 GB bộ nhớ RAM.

Khi máy tính xách tay Windows giá rẻ không còn hấp dẫn

Nhưng chính điều này đã làm thay đổi diện mạo thị trường, khiến những chiếc máy tính xách tay Windows giá rẻ trở nên kém hấp dẫn hơn. Cụ thể, kỷ nguyên AI đã khiến các máy tính xách tay có RAM 8 GB trở nên lỗi thời gần như ngay lập tức. Không phải vì chúng không thể xử lý các tác vụ cơ bản, mà vì chúng thiếu trang bị so với tiêu chuẩn mới mà Windows đang hướng tới. Các tính năng AI cần nhiều bộ nhớ và phần cứng phù hợp, dẫn đến việc giá máy tính xách tay Windows ngày càng tăng.

MacBook Neo nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng

Trong khi Microsoft hướng tới một tương lai tiên tiến hơn, điều này lại khiến phân khúc máy tính xách tay tầm thấp trở nên kém hấp dẫn và khó biện minh hơn. Ngược lại, Apple không yêu cầu người dùng phải hiểu biết sâu về công nghệ. Họ cung cấp một sản phẩm dễ hiểu, với hiệu năng tốt và thời lượng pin dài mà không cần phải lo lắng về các thông số kỹ thuật phức tạp. Sự thành công lớn của MacBook Neo ra mắt gần đây là minh chứng cho điều này.

Ngay cả khi trên thị trường có nhiều máy tính xách tay Windows xuất sắc từ các thương hiệu như HP, Dell hay Asus, bức tranh tổng thể vẫn còn phức tạp. AI đã giúp máy tính xách tay Windows mạnh mẽ hơn, nhưng cũng khiến chúng trở nên đắt đỏ và khó hiểu hơn cho người tiêu dùng. Trong khi đó, MacBook lại đơn giản và dễ tiếp cận hơn, tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong thị trường máy tính cá nhân hiện nay.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Tag: máy tính xách tay Windows MacBook Apple trí tuệ nhân tạo
