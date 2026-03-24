Ấn Độ - Việt Nam thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin

Thứ Ba, 14:54, 24/03/2026
VOV.VN - Diễn đàn đã tạo nền tảng hiệu quả để tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và hợp tác thực chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời khẳng định cam kết của hai bên trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế và công nghệ.


Hôm qua (23/3), tại Thủ đô New Delhi (Ấn Độ), Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, phối hợp với các đối tác liên quan tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Điện tử và Công nghệ Thông tin Việt Nam - Ấn Độ 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư giữa hai nước trong lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Diễn đàn thu hút hơn 100 doanh nghiệp, lãnh đạo của hơn 20 hiệp hội, phòng thương mại và công nghiệp hàng đầu của Việt Nam và Ấn Độ. Sự kiện là 1 trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ (2016 - 2026), qua đó khẳng định sự phát triển năng động của quan hệ song phương, đặc biệt trong các lĩnh vực tiềm năng như sản xuất điện tử, phát triển phần mềm, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT), chuyển đổi số và các công nghệ mới nổi.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ - ông Nguyễn Thanh Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Việt Nam và Ấn Độ đang bước vào giai đoạn phát triển mới, được thúc đẩy bởi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đại sứ nêu rõ mục tiêu chiến lược của Việt Nam là trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, cùng với tầm nhìn Ấn Độ 2047 - “Viksit Bharat 2047”, cho thấy sự tương đồng mạnh mẽ trong định hướng phát triển của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải cũng đề cập, việc Việt Nam đang triển khai các khuôn khổ chính sách quan trọng, bao gồm Nghị quyết 57 về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, và Nghị quyết 59 về tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh đó, sáng kiến "Vươn ra thế giới" (Go Global) của Chính phủ được nhấn mạnh nhằm khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam mở rộng ra thị trường quốc tế, trong đó Ấn Độ được xác định là đối tác ưu tiên.

GS. Panneerselvam Madanagopal - CEO, MeitY Startup Hub (MSH), Ấn Độ

Diễn đàn có sự tham gia trình bày của các hiệp hội và tổ chức hàng đầu của hai nước. Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), ngành điện tử đã trở thành trụ cột của nền kinh tế Việt Nam - vốn đang chuyển từ lắp ráp sang vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bà nhận định công nghệ bán dẫn và trí tuệ nhân tạo sẽ là những yếu tố then chốt trong thời gian tới.

Các đại diện của Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam (VINASA) nêu bật rằng, Việt Nam được đánh giá là điểm đến hấp dẫn trong lĩnh vực CNTT nhờ tốc độ tăng trưởng cao, nguồn nhân lực trẻ, dồi dào và chi phí cạnh tranh. Ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT đang phát triển mạnh, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có năng lực cung cấp dịch vụ ra thị trường toàn cầu. Trong khi phía Ấn Độ, trong đó có Hiệp hội Các nhà sản xuất Điện và Điện tử Ấn Độ (IEEMA) đã giới thiệu những phát triển trong lĩnh vực công nghiệp và đổi mới sáng tạo của nước này.

Điểm nhấn của Diễn đàn là phiên trình bày của các doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực và nhu cầu hợp tác, tiếp theo là phiên kết nối doanh nghiệp và kết nối giao thương trực tiếp (B2B). Các bên đã trao đổi trực tiếp nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như sản xuất điện tử, dịch vụ phần mềm, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ.

Diễn đàn đã tạo nền tảng hiệu quả để tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy đầu tư và hợp tác thực chất giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời khẳng định cam kết của hai bên trong việc tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế và công nghệ. Trong thời gian tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm hỗ trợ kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy khai thác các cơ hội mới tại thị trường hai nước.

Mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi

VOV.VN - Ngày 25/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2026 với chủ đề: “Mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Đình Nam-Lê Dũng-VOV/New Delhi
Tin liên quan

VOV.VN - Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây “Xôi lạc TV”, khởi tố 30 người về các tội: xâm phạm quyền tác giả và quyền liên quan; tổ chức đánh bạc; đánh bạc; truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

VOV.VN - Đại tá Nguyễn Huy Lục, Trưởng phòng 5, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao cho biết nhóm nhân viên của "Xôi lạc TV" gồm nhiều đối tượng có trình độ cử nhân, thạc sĩ, giỏi công nghệ thông tin.

VOV.VN - Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi Internet theo cách chưa từng có, nhưng song hành với tiện ích là những chiêu lừa đảo ngày càng tinh vi.

