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Apple khuyến nghị cập nhật iOS 26.6 để tăng cường bảo mật thiết bị

Thứ Ba, 09:55, 28/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Apple khuyến nghị người dùng iPhone và iPad cập nhật iOS 26.6 và iPadOS 26.6 tương ứng để nhận các bản vá bảo mật và sửa lỗi quan trọng.

Apple vừa chính thức phát hành bản cập nhật iOS 26.6 và iPadOS 26.6 cho người dùng iPhone và iPad được hỗ trợ. Thay vì bổ sung tính năng mới, bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào việc khắc phục lỗi và cải thiện bảo mật.

apple khuyen nghi cap nhat ios 26.6 de tang cuong bao mat thiet bi hinh anh 1
iOS 26.6 đã bắt đầu được triển khai đến người dùng iPhone tương thích

Theo ghi chú phát hành của Apple, iOS 26.6 bao gồm các sửa lỗi, cập nhật bảo mật và tối ưu hóa chỉ mục tìm kiếm Spotlight, chuẩn bị cho sự ra mắt của iOS 27 và iPadOS 27 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, tính năng tối ưu hóa này sẽ chỉ khả dụng cho người dùng iPhone 15 trở lên, do nó được tích hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) Siri.

Lý do Apple khuyến cáo cập nhật ngay lên iOS 26.6

Đáng chú ý, bản cập nhật cũng khắc phục một số lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, với một trong số đó là lỗi MediaRemote có thể cho phép ứng dụng độc hại giành quyền truy cập root trên thiết bị. Ngoài ra, Apple cũng đã vá lỗi cho phép ứng dụng giả mạo vượt qua các bước kiểm tra bảo mật cốt lõi của iOS, cùng với bản vá lỗi WebKit, ngăn chặn việc các trang web phát hiện lịch sử duyệt web của người dùng.

Đây là bản cập nhật cuối cùng trước khi iOS 27 ra mắt vào mùa thu này, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi bản cập nhật này không giới thiệu tính năng mới nào. Tin vui là mọi mẫu iPhone hỗ trợ cập nhật iOS 26 cũng sẽ tương thích với các phiên bản kế nhiệm, như xác nhận trước đó từ Apple.

Mặc dù không có tính năng mới, việc cập nhật iPhone hoặc iPad lên iOS 26.6 vẫn rất quan trọng, nhờ vào số lượng lớn các bản vá lỗi và cải tiến bảo mật. Người dùng có thể cài đặt iOS 26.6 thông qua đường dẫn Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm và làm theo hướng dẫn.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Neowin
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