iOS 27 khắc phục được lỗi khó chịu nhất mà người dùng thường gặp trên iPhone

Ứng dụng Apple Photos mới trên iOS 27 sắp tới vừa bổ sung một tính năng mới cho phép người dùng trích xuất ảnh tĩnh độ phân giải đầy đủ từ bất kỳ video nào, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc chụp ảnh trên iPhone. Với sự cập nhật này, người dùng sẽ không còn phải lo lắng về những bức ảnh chụp màn hình chất lượng thấp và bị cắt xén trên iOS 27.

iOS 27 sẽ chính thức được phát hành vào mùa thu tới

Trước đây, việc lấy ảnh tĩnh từ video thường yêu cầu người dùng phải tạm dừng video tại thời điểm mong muốn, ẩn các nút điều khiển và chụp ảnh màn hình. Phương pháp này tuy có thể thực hiện được nhưng thường cho ra kết quả không như mong đợi, với hình ảnh có độ phân giải thấp và các dải đen không đẹp mắt.

Giờ đây, với iOS 27, Apple đã khắc phục vấn đề này. Tính năng mới trong iOS 27 cho phép người dùng lưu khung hình từ video ngay trong ứng dụng Photos, mang lại trải nghiệm chụp ảnh dễ dàng và hiệu quả hơn.

Cách chụp màn hình video chất lượng cao với iOS 27

Cách sử dụng tính năng này rất đơn giản. Khi xem video, người dùng chỉ cần tạm dừng tại khung hình mà họ muốn lưu lại.

Tính năng trích xuất ảnh từ video rất hữu ích

Sau đó, chỉ cần chạm vào biểu tượng menu ba chấm ở góc trên bên phải màn hình và chọn tùy chọn lưu khung hình đó dưới dạng ảnh. iPhone sẽ ghi lại chính xác khoảnh khắc đó và lưu lại dưới dạng một bức ảnh sắc nét trong thư viện ảnh. Nhờ việc trích xuất trực tiếp từ tệp video gốc, chất lượng ảnh sẽ đạt mức cao nhất có thể.

Với tính năng này, Apple Photos không chỉ giúp người dùng dễ dàng lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ mà còn nâng cao chất lượng hình ảnh, từ đó mang lại trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn cho người dùng iPhone.