Bước tiến lớn giúp Trung Quốc giảm phụ thuộc vào ASML

Trung Quốc đã chính thức khởi động sản xuất hàng loạt máy khắc quang cực tím sâu (DUV), một thiết bị thiết yếu trong quy trình sản xuất chất bán dẫn cho các thiết bị điện tử tiên tiến. Động thái này nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà sản xuất từ Mỹ và châu Âu, đặc biệt là sau khi chính phủ Hà Lan áp đặt các hạn chế vào năm 2023 và 2025, dưới áp lực từ Washington.

Trung Quốc bị siết chặt các hạn chế sử dụng thiết bị quang khắc tiên tiến của ASML

Theo đó, Tập đoàn Công nghệ Điện tử Thượng Hải Aishengna, một công ty thuộc sở hữu nhà nước, đang dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị khắc quang tại Trung Quốc. Chính phủ nước này đã chuyển giao nhân tài từ các công ty khởi nghiệp trong ngành bán dẫn sang Aishengna như một phần trong nỗ lực tập trung nguồn lực. Trung Quốc đặt mục tiêu chế tạo 5 máy DUV vào năm 2026 và 20 máy vào năm 2027, nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào Advanced Semiconductor Materials Lithography (ASML), công ty hiện nắm giữ 90% thị phần thiết bị khắc quang toàn cầu.

Nỗ lực tránh phụ thuộc phương Tây của Trung Quốc

ASML cũng là nhà sản xuất duy nhất có khả năng chế tạo máy in thạch bản cực tím (EUV), thiết bị cần thiết để sản xuất chip có kích thước 7 nanomet hoặc nhỏ hơn. Nếu tình hình địa chính trị tiếp tục căng thẳng, Trung Quốc có thể duy trì nguồn cung chip để phát triển công nghệ và bảo vệ xuất khẩu của mình. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang thử nghiệm sản xuất chip quang tử, hoạt động bằng ánh sáng thay vì điện, hứa hẹn mang lại hiệu suất cao hơn và thân thiện với môi trường.

Việc đạt được sự tự chủ trong sản xuất chip tiên tiến là một mục tiêu chiến lược quan trọng đối với Trung Quốc. Các lệnh cấm vận từ Hà Lan không chỉ ảnh hưởng đến xuất khẩu công nghệ mà còn có thể tác động đến khả năng quân sự của nước này. Vào tháng 10/2025, Ủy ban Chọn lọc thuộc Quốc hội Mỹ đã công bố một cuộc điều tra cho thấy việc bán thiết bị của ASML cho các công ty Trung Quốc có liên quan đến phát triển quân sự, đặt ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia Mỹ.

Mặc dù Trung Quốc đang có những bước tiến đáng kể trong sản xuất máy khắc quang, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để có thể cạnh tranh với ASML. Hiện tại, Trung Quốc chỉ mới sản xuất được máy DUV, kém hiệu quả hơn so với máy EUV của ASML trong việc chế tạo chip hiện đại. Tuy nhiên, với việc đã thiết kế thành công một nguyên mẫu máy EUV, nếu công nghệ này được áp dụng vào sản xuất hàng loạt, Trung Quốc có thể chấm dứt sự độc quyền của ASML trên thị trường quốc tế.