Trung Quốc tăng tốc tự chủ chip tiên tiến với kế hoạch đầy tham vọng

Quy trình sản xuất chip tiên tiến là một chuỗi phức tạp với hàng trăm công đoạn, mỗi công đoạn yêu cầu thiết bị và dụng cụ riêng biệt. Khi mà các công ty phương Tây đang dần chiếm ưu thế trên thị trường, các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là AMEC, đang nỗ lực thay thế nhập khẩu thiết bị khắc quang với mục tiêu chiếm ít nhất 60% thị trường nội địa.

AMEC muốn gánh một phần lớn hoạt động sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc

Trích dẫn từ tờ The Paper, trang TrendForce nhận định rằng nếu thành công, AMEC sẽ trở thành nhà cung cấp thiết bị khắc quang lớn nhất thế giới nhờ vào việc sản xuất một phần lớn các chip tại Trung Quốc, không bao gồm các linh kiện tiên tiến từ Đài Loan và Mỹ. Để đạt được mục tiêu này, AMEC dự kiến mở rộng danh mục thiết bị sản xuất chip lên hơn 100 loại, bao gồm các giải pháp khắc plasma cho tấm silicon và phủ màng mỏng.

Nỗ lực đầu tư mạnh mẽ của AMEC vào chip tiên tiến

Đến năm 2035, AMEC đặt mục tiêu trở thành công ty hàng đầu thế giới về quy mô sản xuất, khả năng cạnh tranh sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Hiện tại, công ty đang tương tác trực tiếp với hơn 170 khách hàng toàn cầu và đã ghi nhận mức tăng trưởng cơ sở lắp đặt hơn 35% mỗi năm trong 14 năm qua. Doanh thu trên mỗi nhân viên của AMEC đạt 650.000 USD, trong khi vào năm ngoái, công ty đã đầu tư 30,2% doanh thu, tương đương 554 triệu USD, cho nghiên cứu và phát triển.

Năm nay, AMEC sẽ đưa vào hoạt động 600.000 m² diện tích mới tại 5 địa điểm ở Trung Quốc, với dự kiến tăng thêm 50% trong 5 năm tới, đạt công suất trị giá ít nhất 1 tỷ USD mỗi năm. Năm ngoái, công ty đã cung cấp hơn 6.800 buồng khắc tấm silicon cho khách hàng toàn cầu, với thị phần đang tăng trưởng ổn định. AMEC cung cấp hai loại hệ thống khắc plasma chính, phục vụ cho hơn 20 phân khúc thị trường và có thể sản xuất chip với công nghệ từ 65 đến 3 nm.

Doanh thu của AMEC năm ngoái tăng 37% lên 1,8 tỷ USD, trong khi lợi nhuận ròng tăng 31% lên 313 triệu USD. Mặc dù các nhà sản xuất thiết bị Trung Quốc đang nỗ lực bắt kịp các nhà lãnh đạo toàn cầu, họ vẫn còn tụt hậu vài thế hệ trong lĩnh vực máy quét quang khắc. Với sản lượng sản xuất thiết bị thay thế nhập khẩu hiện tại, nhu cầu thị trường nội địa sẽ cần thời gian để được đáp ứng. Tuy nhiên, những tiến bộ đang diễn ra trong lĩnh vực này cho thấy tiềm năng phát triển của các nhà sản xuất Trung Quốc trong tương lai.