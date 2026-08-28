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Cán bộ phường Cư Bao cùng nông dân đưa sầu riêng lên nền tảng số

Thứ Sáu, 19:53, 28/08/2026
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VOV.VN - Hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, nhiều xã, phường trọng điểm về sản xuất sầu riêng đã tổ chức các phiên livestream bán hàng, thu hút hàng triệu lượt người xem. Tại phường Cư Bao, chiều 28/8, cán bộ địa phương, nông dân, công nhân nông trường cùng lên nền tảng số.

Không có trường quay chuyên nghiệp, những người xuất hiện trong phiên livestream bán sầu riêng tại phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk phần lớn là cán bộ, người lao động, nông dân và nông trường. Từ chuẩn bị sản phẩm, giới thiệu vùng trồng đến dẫn chương trình, kết nối khách hàng, các khâu đều được địa phương chủ động thực hiện.

Điểm đặc biệt của phiên livestream là sự đồng hành trực tiếp của chính quyền cơ sở. Cán bộ phường tổ chức, tham gia giới thiệu sản phẩm, cùng nông dân, nhà vườn và nông trường đưa câu chuyện sản xuất lên các nền tảng số.

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Chính quyền phường Cư Bao đồng hành với nông dân, nông trường trong phiên livestream bán sầu riêng.

Lần đầu đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong một phiên livestream bán nông sản, chị Nguyễn Thị Hữu Nhung, cán bộ Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Cư Bao, không giấu được niềm vui: “Đây là lần đầu tiên mà mình đứng ở một phiên livestream trực tuyến như thế này để mà nói về nông sản, bán nông sản của địa phương mình. Khi mà mặt hàng nông sản của địa phương mình được giới thiệu, được quảng bá, được bán trên nền tảng số như thế này thì cảm giác rất tự hào. Mình muốn làm sao đó, đưa nhiều hơn nữa những nông sản của địa phương mình lên nền tảng số".

Cùng với cán bộ phường, những người trực tiếp làm ra sản phẩm cũng trở thành nhân vật của phiên bán hàng trực tuyến. Bà H Hlăm Ayun, công nhân tổ 3, Nông trường Cư Bao, Công ty Cao su Đắk Lắk cho biết, bà trực tiếp trồng và chăm sóc cây sầu riêng từ khi xuống giống đến lúc cho quả. Bà H Hlăm Ayun vui khi những trái sầu riêng mình chăm sóc được đưa lên livestream, quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội. Với bà, đây không chỉ là hoạt động bán hàng mà còn là cách để người tiêu dùng biết đến công sức của người trồng và sản phẩm của vùng đất Cư Bao.

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Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi số bước đầu cho hiệu quả tại phường Cư Bao.

“Chăm sóc sầu riêng thì mưa vẫn đi làm bình thường, thu nhập thì ổn định hơn so với cạo mủ cao su, bình quân khoảng 15 triệu đồng/tháng. Sầu riêng của nông trường được livestream để quảng bá ra thị trường Việt Nam và nước ngoài thì em thấy rất phấn khởi", bà H Hlăm Ayun cho biết.

Tại Nông trường Cư Bao, sự chuyển đổi ấy diễn ra trên quy mô 160 ha. Ông Y Chương Niê Siêng, Giám đốc Nông trường Cư Bao cho biết, toàn bộ diện tích này đã được chuyển từ cây cao su sang trồng sầu riêng. Sự thay đổi cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống công nhân.

Theo ông Y Chương Niê Siêng, nông trường đang hướng đến sản xuất sầu riêng bền vững theo tiêu chuẩn VietGAP. Việc phối hợp với phường Cư Bao tổ chức livestream nhằm quảng bá sản phẩm, kết nối tiêu thụ và giới thiệu hình ảnh vùng sầu riêng được canh tác theo hướng bền vững.

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Toàn cảnh phiên livestream bán sầu riêng hưởng ứng Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 tại phường Cư Bao.

Trong khi đó, ông Y Cing Mlô, Chủ tịch UBND phường Cư Bao cho biết, địa phương hiện có gần 1.400 ha sầu riêng, khoảng 60% diện tích đang thời kỳ kinh doanh. Hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026, phường phối hợp với nhà vườn, nông dân và Nông trường Cư Bao tổ chức phiên livestream, với mục tiêu đưa sầu riêng địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng trong nước và hướng tới thị trường quốc tế.

“Với thông điệp livestream sầu riêng Cư Bao kết nối vươn xa, cũng mong rằng thương hiệu sầu riêng Cư Bao sẽ tiếp tục khẳng định được vị trí của mình trên thị trường, vươn tới khách hàng càng nhiều hơn, không chỉ ở trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài", ông Y Cing Mlô chia sẻ.

Clip đưa sầu riêng Cư Bao lên nền tảng số.

Thực tế từ các phiên livestream hưởng ứng Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 cho thấy, bán hàng trên nền tảng số đang mở thêm một kênh quảng bá, tiêu thụ nông sản hiệu quả. Đáng chú ý, lực lượng tham gia không chỉ có KOL, KOC chuyên nghiệp mà ngày càng có nhiều cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, doanh nghiệp và người am hiểu sản phẩm địa phương.

Từ vườn cây đến màn hình điện thoại, công nghệ đang rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Với Cư Bao, những phiên livestream còn là bước thử nghiệm để chính quyền cơ sở cùng nông dân xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và đưa nông sản địa phương đi xa hơn.

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Đắk Lắk số hóa vùng trồng, minh bạch ngành hàng sầu riêng

VOV.VN - Đắk Lắk triển khai chiến dịch “30 ngày đêm” rà soát, số hóa, chuẩn hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Đây là giải pháp nâng cao truy xuất nguồn gốc, minh bạch ngành hàng, chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị dựa trên dữ liệu, góp phần thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
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