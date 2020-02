Công nghệ pin mặt trời mới có thể lắp đặt trên mọi bề mặt

Các nhà khoa học của Australia mới đây đã công bố một kết quả nghiên cứu mang tính đột phá trong công nghệ vật liệu sản xuất pin mặt trời, mở đường cho việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời trên mọi bề mặt phẳng, đồng thời góp phần thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu trong tương lai.



Theo đó, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Queensland của Australia đã khai thác sức mạnh của các chấm lượng tử có thể truyền electron để tạo ra dòng điện. Với công nghệ in 3D, các nhà nghiên cứu có thể đưa các chấm lượng tử này lên mọi bề mặt phẳng và biến chúng trở thành những tấm pin mặt trời.

Pin mặt trời quang điện được chế tạo qua kỹ thuật in 3D. Ảnh: vuphong.vn

Theo giáo sư Lianzhou Wang, trưởng nhóm nghiên cứu, lớp chấm lượng tử mới được phát triển rất linh hoạt và có thể in được trên mọi mặt phẳng để cung cấp năng lượng cho ô tô, máy bay, nhà ở hay các thiết bị đeo tay…

Nhóm nghiên cứu đã đạt kỷ lục mới về hiệu suất năng lượng của công nghệ pin mặt trời khi đạt được tỉ lệ chuyển đổi năng lượng ánh sáng thành điện năng là 16,6%, tăng 3,3% so với con số 13,4% của kỷ lục trước đó.

Giáo sư Wang cũng cho biết, pin mặt trời chấm lượng tử có hiệu quả chuyển đổi năng lượng cao gấp 2 lần so với pin mặt trời silicon hiện nay và có thể dễ dàng in được nên sẽ có giá thành rẻ hơn nhiều so với pin mặt trời truyền thống.

Công nghệ mới này có tiềm năng rất lớn cho các ứng dụng trong tương lai và nhóm nghiên cứu đang hợp tác để nhân rộng thí nghiệm trở thành mô hình thương mại./.