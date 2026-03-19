Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”

Thứ Năm, 16:07, 19/03/2026
VOV.VN - Đà Nẵng đang tăng tốc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố đặt mục tiêu vươn lên nhóm đô thị thông minh hàng đầu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số và nâng cao chất lượng quản trị.


Thành phố Đà Nẵng xác định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng cho phát triển. Các nhiệm vụ được quản lý theo phương châm “6 rõ”, giám sát qua Trung tâm Giám sát điều hành thông minh (IOC), giúp theo dõi tiến độ theo thời gian thực. Từ đầu năm đến nay, Thành ủy Đà Nẵng và Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 đã ban hành 20 văn bản liên quan chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo đảm an toàn, an ninh mạng. 

Các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong chuyển đổi số

Trong 253 nhiệm vụ Trung ương giao, đến nay Đà Nẵng đã hoàn thành 143 nhiệm vụ, 28 nhiệm vụ đang triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn. Nền tảng “Bình dân học vụ số” thu hút gần 69.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia, góp phần nâng cao kỹ năng số. 

Ông Bùi Ngọc Huy, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà cho biết, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong điều hành: “Điều kiện phường mới rộng lớn, công việc rất nhiều, việc ứng dụng AI, công nghệ số, dữ liệu số đã giúp UBND phường thực hiện công tác điều hành, theo dõi, chỉ đạo sát sao, giảm tải được khối lượng công việc. Từ đó, phường tập trung đầu tư phục vụ một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết những khó khăn tồn tại trên địa bàn trong thời gian qua”.

Thành phố Đà Nẵng đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành

Thành phố Đà Nẵng đang tập trung hoàn thiện thể chế và hạ tầng công nghệ. Tỷ lệ văn bản điện tử đạt khoảng 80%, nhiều nơi trên 90%. Công tác số hóa dữ liệu được đẩy mạnh với hàng chục triệu trang tài liệu đã được số hóa. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu số hóa hơn 12 triệu trang. Đối với người dân, doanh nghiệp, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt gần 88%, giúp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Bà Lê Thị Huệ, Phó Giám đốc giải pháp công nghệ thông tin Viettel Đà Nẵng khẳng định, đơn vị luôn đồng hành với chính quyền thành phố trong chuyển đổi số: “Để Đà Nẵng đạt được chuyển đổi số toàn diện, Viettel đã đồng hành xây dựng kế hoạch triển khai xóa các điểm trắng sóng, lõm sóng. Với thế mạnh có lực lượng ở tất cả địa bàn, chúng tôi cử nhân sự xuống từng phường, xã để hỗ trợ cán bộ, nhân viên khối Đảng, chính quyền sử dụng thành thạo các phần mềm công nghệ thông tin, bảo đảm việc điều hành không bị gián đoạn”.

Hiện nay, quá trình chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số hạn chế như: việc sử dụng văn bản điện tử chưa đồng đều; Tiến độ giải ngân một số dự án khoa học công nghệ còn chậm… Thành phố Đà Nẵng đang đầu tư các dự án hạ tầng khoa học công nghệ trọng điểm như: trung tâm thiết kế chip, không gian đổi mới sáng tạo, trung tâm công nghệ sinh học. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt Top 50 đô thị thông minh uy tín toàn cầu, kinh tế số chiếm khoảng 27% GRDP vào năm 2026.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 lọt Top 50 đô thị thông minh uy tín toàn cầu

 Thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu chấm dứt tình trạng “số hóa nửa vời”. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung hoàn thành nhiệm vụ, tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và đổi mới sáng tạo.

“Theo Nghị quyết 57, năm 2025 là tiền đề, năm 2026 là năm tăng tốc. Đây là kỳ vọng rất lớn của Chính phủ. Với những tiềm lực, nền tảng hiện nay, chúng ta có cơ sở để đạt được các chỉ tiêu. Khó khăn là có, nhưng cũng là cơ hội để Đà Nẵng bứt phá”, ông Hồ Quang Bửu nhận định.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn
Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Sáng 6/3, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

Đà Nẵng tăng cường quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn

VOV.VN - Sáng 6/3, tại Cung Hội nghị quốc tế Ariyana, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh miền Trung – Tây Nguyên và Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) tổ chức Hội thảo quốc tế “Quản lý chất thải tích hợp và bền vững”.

Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược
Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ này xác định rõ định hướng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư. Thành phố coi đây là một trong những động lực then chốt để địa phương bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược

Đà Nẵng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư chiến lược

VOV.VN - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ này xác định rõ định hướng mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư. Thành phố coi đây là một trong những động lực then chốt để địa phương bứt phá, phát triển nhanh và bền vững.

Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực﻿ cho phát triển khoa học và công nghệ
Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực﻿ cho phát triển khoa học và công nghệ

VOV.VN - Khoa học – Công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được Đà Nẵng xác định là động lực then chốt để tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực﻿ cho phát triển khoa học và công nghệ

Đà Nẵng xây dựng nguồn nhân lực﻿ cho phát triển khoa học và công nghệ

VOV.VN - Khoa học – Công nghệ và đổi mới sáng tạo đang được Đà Nẵng xác định là động lực then chốt để tạo đột phá trong giai đoạn phát triển mới.

