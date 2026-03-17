Đà Nẵng nâng cao năng lực phòng thủ dân sự, chủ động ứng phó thiên tai

Năm 2025, công tác phòng thủ dân sự tại thành phố Đà Nẵng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đặc biệt trong ứng phó với các đợt thiên tai lớn. Thành phố đã huy động hàng chục nghìn lượt người và phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn; tổ chức sơ tán hàng chục nghìn người dân đến nơi an toàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại.

Tuy nhiên, công tác dự báo, cảnh báo ở một số thời điểm còn hạn chế; hạ tầng phòng chống thiên tai chưa đồng bộ; năng lực ứng phó tại cơ sở vẫn còn bất cập.

Thời gian tới, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường vai trò lãnh đạo, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng thủ dân sự; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, thành phố sẽ đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phòng chống thiên tai; duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện; chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân trong mọi tình huống. Đặc biệt, chú trọng ứng dụng khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong dự báo, cảnh báo thiên tai và điều hành ứng phó.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Lãnh đạo thành phố giao các đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật phương án phòng thủ dân sự; tăng cường diễn tập, nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng; đồng thời xây dựng lực lượng xung kích tại cơ sở, sẵn sàng ứng phó ngay từ đầu.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trao Bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc của các tập thể trong công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao sự chủ động, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân trong ứng phó với thiên tai thời gian qua, nhất là trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn lực. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác phòng thủ dân sự phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động hơn, lấy an toàn của người dân làm mục tiêu cao nhất. “Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các lực lượng chức năng và sự đồng thuận của Nhân dân, năng lực phòng thủ dân sự của thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục được nâng cao, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân và doanh nghiệp, giữ vững ổn định xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố”.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao Bằng khen tặng các tập thể trong công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Đà nẵng đã trao Bằng khen tặng 109 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ, khắc phục hậu quả thiên tai; triển khai thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” trên địa bàn thành phố năm 2025. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng trao Bằng khen tặng 3 doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội và phòng chống thiên tai trên địa bàn thành phố năm 2025.