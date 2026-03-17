Dịch chuyển từ gia công phần mềm đến khát vọng "Made by Hochiminh City"

Ba định hướng chiến lược trong bối cảnh mới

Chiều 16/3, tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhận định, đây là mô hình khu công nghệ thông tin tập trung đầu tiên và thành công nhất cả nước.

Từ nền tảng 25 năm phát triển, QTSC đã xây dựng một hệ sinh thái toàn diện gồm sản xuất, kinh doanh, đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm

Nơi đây không chỉ đóng góp lớn vào kim ngạch xuất khẩu phần mềm mà còn là "cái nôi" đào tạo hàng nghìn kỹ sư, chuyên gia công nghệ số.

Tuy nhiên, để tiếp tục giữ vững vị thế trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Thứ trưởng gợi ý ba định hướng chiến lược để QTSC tìm kiếm không gian phát triển mới.

Thứ nhất, trở thành khu thử nghiệm công nghệ và mô hình kinh doanh theo hình thức sandbox đầu tiên của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương

Thứ hai, dịch chuyển từ việc gia công sang sáng tạo, tự chủ và dẫn dắt. Và cuối cùng là, đảm nhận sứ mệnh làm chủ các công nghệ chiến lược để giải quyết các bài toán lớn:

"Khu công viên phần mềm Quang Trung hoàn toàn đủ khả năng nhận trách nhiệm làm chủ công nghệ chiến lược để giải quyết ngay những bài toán lớn của TP.HCM từ giao thông, môi trường đến y tế, giáo dục. Những bài toán lớn này chắc chắn cần đến sự tham gia của công nghệ chiến lược. Tôi nghĩ, TP.HCM là một mảnh đất màu mỡ để các doanh nghiệp công nghệ số, để Khu công viên phần mềm Quang Trung có thể nghiên cứu phát triển, thí điểm triển khai trước khi nhân rộng trên phạm vi toàn quốc", Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh.

Tiến đến sản phẩm công nghệ “Made by Hochiminh City”

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, thành tựu lớn nhất của QTSC sau 25 năm không chỉ là những con số tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng, mà là việc kiến tạo thành công văn hóa sáng tạo cho thành phố.

Từ 21 doanh nghiệp ban đầu, hệ sinh thái QTSC nay đã quy tụ 120 doanh nghiệp và hơn 22.000 chuyên gia. Điều này cho thấy rằng, khi chính quyền có quyết tâm đủ lớn và môi trường nuôi dưỡng đủ tốt, TP.HCM hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị mang tầm quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu

Trong giai đoạn tới, lãnh đạo thành phố chính thức "đặt hàng" QTSC không chỉ trong lĩnh vực gia công, lắp ráp truyền thống mà còn phát triển các sản phẩm công nghệ mang thương hiệu “Made by Hochiminh City”.

Cùng với Nghị quyết 57 của Trung ương, TP.HCM đang được kỳ vọng trở thành một mô hình sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) về công nghệ cao, đi tiên phong trong cả nước.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định chỉ cơ chế ưu đãi là chưa đủ, mà cần một hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ để chuyên gia và doanh nghiệp an tâm cống hiến.

"Tôi cam kết thành phố sẽ tập trung đẩy nhanh các dự án giao thông và hạ tầng viễn thông kết nối. Đồng thời, kiến tạo môi trường sống hiện đại với đầy đủ tiện ích và nhà ở tiêu chuẩn cao để giữ chân nhân tài. Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính theo hướng tối giản, thực chất, đảm bảo mọi vướng mắc của doanh nghiệp luôn được lắng nghe và tháo gỡ kịp thời với tinh thần phục vụ cao nhất", ông Nguyễn Văn Được nói.

Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) ra đời năm 2001 từ một chủ trương mang tính đột phá của lãnh đạo TP.HCM nhằm xây dựng nền tảng cho ngành công nghệ thông tin và kinh tế tri thức. Sau 25 năm hoạt động, Công viên phần mềm Quang Trung đã thu hút 27 nhà đầu tư và hình thành cộng đồng hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số, cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới, tham gia sâu rộng vào quá trình chuyển đổi số của TP.HCM và cả nước. Tổng quan Công viên phần mềm Quang Trung (ảnh: QTSC) Tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp tại Công viên phần mềm Quang Trung đạt 138.000 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD), trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, chỉ với khoảng 200 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu từ ngân sách, khu đã thu hút hơn 6.600 tỷ đồng vốn xã hội, tương đương 1 đồng vốn nhà nước thu hút hơn 24 đồng vốn đầu tư. Điều này cho thấy hiệu quả rõ rệt của mô hình khu công nghệ số tập trung trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức.