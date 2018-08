Điện thoại Android màn hình lớn, giá rẻ đáng chú ý năm 2018

1. Moto G5 màn hình HD 5 inch sống động, hệ điều hành Android 7.0. 2. Moto E5 Plus có màn hình 6 inch, độ phân giải 720 x 1440 pixel và hệ điều hành Android 8.0. 3. Moto E4 Plus có màn hình 5,5 inch, độ phân giải 720 x 1280 pixel, với dung lượng pin đáng nể. 4. Nokia 6 (2017) có màn hình 5,5 inch, độ phân giải 1080 x 1920 pixel và sử dụng quét vân tay để bảo mật. 5. Honor 9 Lite màn hình HD 5,65 inch tỷ lệ 18:9, độ phân giải 1080 x 2160 pixel, với thiết kế cao cấp camera kép mặt trước và mặt sau đều 13MP + 2MP, tuy nhiên ánh sáng hạn chế. 6. Wileyfox Swift 2 Plus có hiệu suất mượt mà, màn hình 5 inch, camera sau 16MP, camera trước 8MP, tuy nhiên không có HDR cho máy ảnh. 7. Moto G6 Play thời lượng pin tuyệt vời với màn hình 5,7 inch, chạy hệ điều hành 8.0, tuy nhiên máy ảnh xử lý khá chậm. 8. Wileyfox Swift 2 có giá rẻ, camera sau lên tới 13MP tuy nhiên chụp kém trong điều kiện ánh sáng yếu. 9. Moto E4 có thiết kế khá đẹp, cảm biến dấu vân tay, nhưng hiệu suất trung bình. 10. Honor 6A có tuổi thọ pin tốt, chạy hệ điều hành Android 7 và không có bảo mật vân tay./.

1. Moto G5 màn hình HD 5 inch sống động, hệ điều hành Android 7.0. 2. Moto E5 Plus có màn hình 6 inch, độ phân giải 720 x 1440 pixel và hệ điều hành Android 8.0. 3. Moto E4 Plus có màn hình 5,5 inch, độ phân giải 720 x 1280 pixel, với dung lượng pin đáng nể. 4. Nokia 6 (2017) có màn hình 5,5 inch, độ phân giải 1080 x 1920 pixel và sử dụng quét vân tay để bảo mật. 5. Honor 9 Lite màn hình HD 5,65 inch tỷ lệ 18:9, độ phân giải 1080 x 2160 pixel, với thiết kế cao cấp camera kép mặt trước và mặt sau đều 13MP + 2MP, tuy nhiên ánh sáng hạn chế. 6. Wileyfox Swift 2 Plus có hiệu suất mượt mà, màn hình 5 inch, camera sau 16MP, camera trước 8MP, tuy nhiên không có HDR cho máy ảnh. 7. Moto G6 Play thời lượng pin tuyệt vời với màn hình 5,7 inch, chạy hệ điều hành 8.0, tuy nhiên máy ảnh xử lý khá chậm. 8. Wileyfox Swift 2 có giá rẻ, camera sau lên tới 13MP tuy nhiên chụp kém trong điều kiện ánh sáng yếu. 9. Moto E4 có thiết kế khá đẹp, cảm biến dấu vân tay, nhưng hiệu suất trung bình. 10. Honor 6A có tuổi thọ pin tốt, chạy hệ điều hành Android 7 và không có bảo mật vân tay./.