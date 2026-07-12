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Điều gì mới là “kẻ thù” lớn nhất của ổ đĩa SSD hiện đại?

Chủ Nhật, 07:00, 12/07/2026
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VOV.VN - Mặc dù giới hạn ghi dữ liệu vẫn tồn tại, nhưng hầu hết ổ đĩa SSD hiện đại đủ bền để phục vụ người dùng trong nhiều năm sử dụng bình thường.

Với máy tính sử dụng SSD, nhiều người dùng hạn chế cài đặt ứng dụng, tải game hoặc sao chép dữ liệu vì lo ổ đĩa này sẽ nhanh hỏng do số lần ghi có giới hạn. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy đây không còn là mối lo lớn với phần lớn SSD hiện đại.

Dieu gi moi la ke thu lon nhat cua o dia ssd hien dai hinh anh 1

SSD (Solid State Drive) lưu trữ dữ liệu trên bộ nhớ flash NAND. Mỗi ô nhớ chỉ có thể chịu được một số chu kỳ ghi/xóa nhất định trước khi bắt đầu xuống cấp. Vì vậy, các nhà sản xuất thường công bố chỉ số TBW (Terabytes Written), thể hiện tổng dung lượng dữ liệu có thể ghi lên ổ trong suốt vòng đời thiết kế.

Dù vậy, trên thực tế, rất ít người dùng phổ thông ghi đủ lượng dữ liệu để chạm đến giới hạn này. Ngay cả khi thường xuyên cài đặt phần mềm, cập nhật hệ điều hành hay tải game, lượng dữ liệu ghi mỗi ngày vẫn thấp hơn nhiều so với khả năng chịu đựng của các SSD hiện nay.

Theo How-To Geek, nhiều ổ SSD ngừng hoạt động không phải vì hết số lần ghi mà do các nguyên nhân khác. Trong đó, bộ điều khiển - thành phần quản lý việc đọc, ghi dữ liệu - có thể gặp lỗi khiến ổ đĩa mất khả năng hoạt động dù các chip nhớ vẫn còn tốt.

Ngoài ra, nhiệt độ cao kéo dài cũng ảnh hưởng đến tuổi thọ của SSD, đặc biệt là các mẫu NVMe có hiệu năng lớn. Một số trường hợp khác như lỗi firmware, mất điện khi đang ghi dữ liệu hoặc sự cố linh kiện điện tử cũng có thể khiến ổ đĩa hỏng trước khi đạt đến giới hạn TBW.

Cách kéo dài tuổi thọ ổ đĩa SSD

Theo các chuyên gia, điều này đồng nghĩa việc quá lo lắng về số lần ghi/xóa không còn cần thiết với đa số người dùng. Thực tế, nhiều người thay SSD vì muốn nâng cấp dung lượng hoặc đổi sang máy tính mới trước khi ổ đĩa thực sự hết tuổi thọ.

Dù vậy, SSD vẫn có thể hỏng bất ngờ như mọi thiết bị lưu trữ khác. Vì thế, người dùng nên duy trì một số thói quen để tăng độ bền cho ổ đĩa.

Các chuyên gia khuyến nghị nên giữ khoảng 10-20% dung lượng trống để SSD hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo tản nhiệt tốt đối với các mẫu NVMe. Việc cập nhật firmware khi nhà sản xuất phát hành phiên bản mới cũng giúp khắc phục lỗi và cải thiện độ ổn định.

Quan trọng hơn, người dùng nên sao lưu dữ liệu định kỳ lên ổ cứng ngoài hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây. Đây vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để bảo vệ dữ liệu, bởi dù SSD hiện đại có độ bền cao, không thiết bị lưu trữ nào có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ hỏng hóc.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Howtogeek
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