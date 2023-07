Doanh nghiệp Việt Nam và Australia hào hứng chờ đón Vietnam IT Day 2023

Công nghệ thông tin (IT) đang là một lĩnh vực phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước, các doanh nghiệp Việt Nam còn cung cấp dịch vụ đa dạng cho các khách hàng trên toàn thế giới. Nhiều lao động Việt Nam làm việc trong lĩnh vực IT cũng đã đi ra nước ngoài làm việc và một trong những điểm đến hiện nay là Australia.

Để gia tăng sự kết nối và hiểu biết giữa các doanh nghiệp (DN) và cá nhân làm việc trong ngành IT của Việt Nam và Australia, Ngày hội Công nghệ thông tin Việt Nam sẽ được tổ chức tại Australia vào tháng 8/2023.

Ngày Công nghệ thông tin Việt Nam là diễn đàn để những người làm nghề gặp gỡ, kết nối và chia sẻ. (Ảnh: GITS Group)

Tập đoàn GITS của Australia sẽ tổ chức Ngày Công nghệ thông tin Việt Nam 2023 (Vietnam IT Day 2023) vào ngày 15/8/2023 tại thành phố Melbourne, Australia để gia tăng sự kết nối giữa các DN và những người làm việc trong ngành IT của hai nước. Tại sự kiện, những người làm IT, đại diện các DN, cơ quan nhà nước sẽ chia sẻ các thông tin sâu về xu hướng, các công nghệ mới nổi và các giải pháp sáng tạo.

Australia đang có nhu cầu rất lớn đối với lao động làm việc trong ngành IT, với khoảng hơn 1 triệu lao động vào năm 2024. Trong bối cảnh không có đủ nguồn nhân lực, nhiều công ty của Australia đang tìm kiếm các đối tác hàng đầu để cung cấp các dịch vụ thuê ngoài. Trong khi đó, Việt Nam với nguồn nhân lực dồi dào về IT, nhiều công ty cũng đang cung cấp các dịch vụ chất lượng quốc tế cho các đối tác nước ngoài, có nhiều lao động tay nghề cao với chi phí hợp lý nên Việt Nam có nhiều cơ hội để trở thành đối tác lý tưởng cho các DN Australia.

Ông Quang Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn GITS cho biết, Vietnam IT Day 2023 tại Australia sẽ là cơ hội cho thấy, Việt Nam và Australia có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực IT. Ngày này sẽ tạo ra môi trường có ý nghĩa để DN của hai nước trong lĩnh vực này có thể tìm hiểu và tiến tới hợp tác.

Tại sự kiện, một số người có nhiều kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT tại Australia và Việt Nam sẽ có bài phát biểu. Đồng thời cũng sẽ có các cuộc thảo luận và các phiên kết nối, giữa DN và những người làm việc trong lĩnh vực IT của hai nước. Ông Quang Nguyễn tin tưởng, sự kiện này sẽ thúc đấy sự hợp tác và phát triển trong lĩnh vực công nghệ thông tin giữa Việt Nam và Australia.