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Đừng cắm sạc pin laptop theo cách này nếu không muốn nhanh thay pin

Thứ Hai, 07:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên thay đổi cách sạc pin laptop để giảm áp lực lên pin và kéo dài thời gian sử dụng thiết bị.

Nhiều người có thói quen cắm sạc pin laptop cả ngày vì cho rằng thiết bị hiện đại đã có cơ chế tự ngắt khi pin đầy. Thực tế, điều này không hoàn toàn sai, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc pin sẽ luôn được bảo vệ tối ưu trong mọi tình huống.

Dung cam sac pin laptop theo cach nay neu khong muon nhanh thay pin hinh anh 1
Cắm sạc pin liên tục là thói quen khá phổ biến của người dùng laptop

Hầu hết laptop ngày nay đều sử dụng pin lithium-ion hoặc lithium-polymer, được tích hợp mạch quản lý nguồn thông minh. Khi pin đạt 100%, hệ thống sẽ ngừng nạp điện trực tiếp vào pin và chuyển sang sử dụng nguồn từ bộ sạc để vận hành máy nhằm giúp hạn chế nguy cơ sạc quá mức - vấn đề từng phổ biến trên các thế hệ pin cũ.

Tuy nhiên, việc liên tục duy trì pin ở mức 100% trong thời gian dài, đặc biệt khi laptop hoạt động với cường độ cao và nhiệt độ tăng lên, vẫn có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa hóa học của pin. Nói cách khác, không phải bộ sạc làm chai pin, mà chính nhiệt độ cao kết hợp với trạng thái đầy pin kéo dài mới là yếu tố ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ.

Theo các chuyên gia, một trong những sai lầm phổ biến là vừa cắm sạc liên tục vừa sử dụng laptop cho các tác vụ nặng như chơi game, dựng video hay xử lý đồ họa. Khi đó, nhiệt lượng từ bộ xử lý và card đồ họa cộng với nhiệt sinh ra trong quá trình sạc sẽ khiến pin phải hoạt động trong môi trường kém lý tưởng.

Làm thế nào để sạc pin laptop đúng cách?

Để hạn chế tình trạng này, nhiều nhà sản xuất như Asus, Dell, HP, Lenovo hay Acer đã bổ sung tính năng giới hạn mức sạc pin. Người dùng có thể thiết lập pin chỉ sạc đến khoảng 80% hoặc 85%, thay vì luôn đạt 100%. Đây là giải pháp được đánh giá hiệu quả nếu thường xuyên sử dụng laptop tại bàn làm việc và ít phải di chuyển.

Dung cam sac pin laptop theo cach nay neu khong muon nhanh thay pin hinh anh 2
Hãy tránh xa việc sạc pin đến mức 100% thường xuyên

Bên cạnh đó, việc sử dụng laptop trên bề mặt mềm như nệm, chăn hoặc gối cũng có thể làm cản trở luồng gió làm mát, khiến nhiệt độ bên trong máy tăng cao. Các chuyên gia khuyến nghị nên đặt laptop trên mặt phẳng cứng, thông thoáng để hệ thống tản nhiệt hoạt động hiệu quả hơn.

Nếu thường xuyên phải mang laptop ra ngoài, người dùng vẫn có thể sạc đầy 100% trước khi di chuyển để có thời lượng sử dụng tối đa. Ngược lại, khi chủ yếu làm việc cố định tại văn phòng hoặc ở nhà, việc kích hoạt chế độ bảo vệ pin và duy trì mức sạc khoảng 80% sẽ có lợi hơn về lâu dài.

Nhìn chung, không cần quá lo lắng về việc cắm sạc laptop thường xuyên, bởi các thiết bị hiện đại đã được trang bị nhiều cơ chế bảo vệ. Điều quan trọng hơn là hạn chế để máy hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cao, tránh duy trì pin ở mức đầy trong thời gian dài nếu không cần thiết và tận dụng các tính năng bảo vệ pin do nhà sản xuất cung cấp, từ đó giúp kéo dài tuổi thọ pin thêm nhiều năm.

CTV Kiến An/VOV.VN (lược dịch)
Theo 4gnews
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