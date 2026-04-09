FBI phát cảnh báo nóng đến người dùng về nhiều ứng dụng nguy hiểm

Thứ Năm, 22:53, 09/04/2026
VOV.VN - Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi thông báo cảnh báo người dùng về những nguy hiểm tiềm ẩn khi sử dụng các ứng dụng bên ngoài nước Mỹ.

Trong thông báo gửi đến cộng đồng người dùng, FBI nhấn mạnh rằng nhiều ứng dụng phổ biến và có doanh thu cao tại Mỹ được phát triển và duy trì bởi các công ty bên ngoài. Nhiều công ty trong số này phải tuân theo quy định pháp luật của quốc gia đó, bao gồm cả cung cấp dữ liệu cho chính phủ.

fbi phat canh bao nong den nguoi dung ve nhieu ung dung nguy hiem hinh anh 1
Người dùng cần xem xét kỹ các quy định bảo vệ dữ liệu từ nhiều ứng dụng di động

Mặc dù FBI không chỉ đích danh bất kỳ ứng dụng nào, nhưng có thể thấy rằng các ứng dụng như CapCut và Lemon8 của ByteDance, cùng với các ứng dụng mua sắm như Temu và Shein, có thể nằm trong danh sách mà cơ quan này đang đề cập.

Cảnh báo của FBI cũng nhắc lại những lo ngại về an ninh quốc gia đã dẫn đến yêu cầu ByteDance phải bán phần lớn cổ phần TikTok cho các nhà đầu tư Mỹ, bao gồm Oracle, mặc dù công ty vẫn giữ cổ phần thiểu số.

Cuộc chiến không chỉ dừng lại ở ứng dụng di động

Dưới thời Tổng thống Donald Trump, chính phủ Mỹ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước trước sự cạnh tranh từ các công ty Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực máy bay không người lái và router. Tuy nhiên, các công ty như DJI đã chỉ trích những nỗ lực này là âm mưu nhằm hạn chế cạnh tranh.

Thông cáo báo chí của FBI cũng cảnh báo về quyền thu thập dữ liệu mà người dùng thường cấp cho các ứng dụng. Nhiều ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào danh bạ, từ đó có thể thu thập thông tin cá nhân như tên, số điện thoại và địa chỉ email. Dữ liệu này có thể được lưu trữ trên máy chủ đặt tại một quốc gia nào đó. Nếu quốc gia đó yêu cầu cung cấp các dữ liệu, thông tin vị trí, ảnh và tin nhắn của người dùng hoàn toàn có thể bị xâm phạm.

Ngoài ra, FBI khuyến cáo người dùng không nên tải xuống ứng dụng từ các cửa hàng bên thứ ba vì chúng có thể chứa phần mềm độc hại, đặc biệt đối với người dùng Android. Với người dùng iOS, Apple yêu cầu các ứng dụng phải được phân phối qua App Store chính thức.

Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, FBI khuyên người dùng nên tắt tính năng chia sẻ dữ liệu không cần thiết, thường xuyên thay đổi mật khẩu và đảm bảo thiết bị của họ được cập nhật hệ điều hành cùng các bản vá bảo mật mới nhất.

thai_nguyen_ct.jpg

Ứng dụng công nghệ mới, AI vào phát thanh: Không đánh mất bản sắc riêng mới là thành công

VOV.VN - Trong làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra nhiều cơ hội đột phá cho lĩnh vực phát thanh. Tuy nhiên, làm thế nào để phát thanh hiện đại mà không đánh mất “chất giọng” riêng - yếu tố làm nên bản sắc và giá trị cốt lõi của từng chương trình, từng đài?

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Mashable
Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh từ ứng dụng AI OpenClaw lĩnh vực công nghiệp
Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh từ ứng dụng AI OpenClaw lĩnh vực công nghiệp

VOV.VN - Với khả năng tự động hóa vượt trội trong quản lý email, lịch trình và dữ liệu, OpenClaw đang nhanh chóng tạo nên “cơn sốt nuôi tôm hùm” tại Trung Quốc. Nhưng ẩn sau sự tiện lợi đó là những rủi ro an ninh tiềm tàng khiến giới chức nước này phải cảnh báo và đưa ra các biện pháp phòng vệ khẩn cấp.

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh từ ứng dụng AI OpenClaw lĩnh vực công nghiệp

Trung Quốc cảnh báo rủi ro an ninh từ ứng dụng AI OpenClaw lĩnh vực công nghiệp

VOV.VN - Với khả năng tự động hóa vượt trội trong quản lý email, lịch trình và dữ liệu, OpenClaw đang nhanh chóng tạo nên “cơn sốt nuôi tôm hùm” tại Trung Quốc. Nhưng ẩn sau sự tiện lợi đó là những rủi ro an ninh tiềm tàng khiến giới chức nước này phải cảnh báo và đưa ra các biện pháp phòng vệ khẩn cấp.

Cảnh báo "lợi bất cập hại" khi dùng ứng dụng miễn phí
Cảnh báo "lợi bất cập hại" khi dùng ứng dụng miễn phí

VOV.VN - Nhiều người dùng các ứng dụng miễn phí hằng ngày mà không nhận ra rằng họ vẫn phải trả tiền, chỉ là theo những cách khó nhìn thấy hơn.

Cảnh báo "lợi bất cập hại" khi dùng ứng dụng miễn phí

Cảnh báo "lợi bất cập hại" khi dùng ứng dụng miễn phí

VOV.VN - Nhiều người dùng các ứng dụng miễn phí hằng ngày mà không nhận ra rằng họ vẫn phải trả tiền, chỉ là theo những cách khó nhìn thấy hơn.

Điện thoại mới bán tại Ấn Độ phải cài sẵn ứng dụng an ninh mạng
Điện thoại mới bán tại Ấn Độ phải cài sẵn ứng dụng an ninh mạng

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành quy định bắt buộc tất cả nhà sản xuất điện thoại thông minh phải cài đặt sẵn ứng dụng an ninh mạng Sanchar Saathi trên mọi thiết bị  bán ra trên thị trường. Động thái lập tức làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư cũng như khả năng tuân thủ của các hãng công nghệ lớ

Điện thoại mới bán tại Ấn Độ phải cài sẵn ứng dụng an ninh mạng

Điện thoại mới bán tại Ấn Độ phải cài sẵn ứng dụng an ninh mạng

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa ban hành quy định bắt buộc tất cả nhà sản xuất điện thoại thông minh phải cài đặt sẵn ứng dụng an ninh mạng Sanchar Saathi trên mọi thiết bị  bán ra trên thị trường. Động thái lập tức làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư cũng như khả năng tuân thủ của các hãng công nghệ lớ

