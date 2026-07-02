Garmin có một lợi thế mà Apple Watch vẫn chưa thể bắt kịp

Vũ khí giúp đồng hồ của Garmin nổi bật hơn Apple Watch về thời lượng pin chính là việc các sản phẩm này đi kèm tính năng sạc năng lượng mặt trời. Nhờ vậy, người dùng có thể sử dụng đồng hồ Garmin suốt nhiều ngày ngoài đường mà không cần phải sạc lại.

Nhiều mẫu đồng hồ của Garmin có khả năng chạy bằng năng lượng mặt trời

Ví dụ, dòng Garmin Venu có thể hoạt động từ 4 đến 12 ngày sau mỗi lần sạc, tùy thuộc vào cách sử dụng. Trong khi đó, Apple Watch Series 11 chỉ có thời gian sử dụng khoảng 24 giờ cho một lần sạc, mặc dù có thể kéo dài lên đến 38-40 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng.

Đặc biệt, mẫu Garmin Instinct 3 Solar có thể hoạt động lên đến 28 ngày với mức sử dụng thông thường khi sạc bằng năng lượng mặt trời, thậm chí lên đến 40 ngày khi tắt GPS. Ngay cả khi sử dụng GPS liên tục, thời gian sử dụng vẫn đạt khoảng 150 giờ. Điều này mang lại lợi thế lớn cho những người thường xuyên hoạt động ngoài trời, như đi bộ đường dài.

Apple Watch vẫn chưa lép vế trước Garmin

Tuy nhiên, Apple Watch lại là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một thiết bị thời trang và không ngại việc sạc pin hàng đêm. Chính vì vậy, sự lựa chọn giữa hai thương hiệu này phụ thuộc vào lối sống và nhu cầu cá nhân của người dùng.

Garmin tập trung vào các tính năng theo dõi sức khỏe và thể thao, với nhiều công cụ chuyên dụng cho những người có lối sống năng động. Mẫu Garmin Instinct 3 Solar có khả năng theo dõi nhiều chỉ số sức khỏe như nhịp tim, mức độ căng thẳng, nồng độ oxy trong máu và nhiều hơn nữa. Trong khi đó, Apple Watch chủ yếu tập trung vào các bài tập cơ bản.

Công nghệ năng lượng mặt trời của Garmin, được trang bị trên Instinct 3 Solar, sử dụng “kính năng lượng” để thu hoạch ánh sáng mặt trời liên tục. Mặc dù thiết kế này khá mới mẻ, nhưng hiệu suất sạc vẫn phụ thuộc vào điều kiện ánh sáng xung quanh. Nhưng nhìn chung, các mẫu đồng hồ của Garmin luôn nổi bật về thời lượng pin sử dụng, đặc biệt hữu ích cho nhu cầu tập luyện là chính.