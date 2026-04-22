Garmin Health Awards 2026 chuyển trọng tâm sang hệ sinh thái dữ liệu y tế

Thứ Tư, 18:14, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Garmin vừa chính thức thông báo mở cổng đăng ký toàn cầu cho giải thưởng Garmin Health Awards 2026, dự kiến diễn ra tại Bangkok (Thái Lan) vào tháng 10 tới.

Là sự kiện thường niên vinh danh các giải pháp sức khỏe số, giải thưởng năm nay định hướng rõ rệt vào việc ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề thực tiễn của cộng đồng.

Hệ thống tiêu chí được chia thành ba lĩnh vực trọng tâm. Đầu tiên là mảng Chăm sóc sức khỏe & Nghiên cứu, bao gồm các sáng kiến như nghiên cứu cấp đại học, thử nghiệm lâm sàng, theo dõi bệnh nhân, liệu pháp số, phục hồi chức năng và các chương trình phòng ngừa. Tiếp theo, lĩnh vực Bảo hiểm & Sức khỏe nhân viên sẽ đánh giá các chương trình bảo hiểm và tái bảo hiểm, đánh giá rủi ro linh hoạt, chăm sóc khách hàng, an toàn lao động, an toàn lái xe và phúc lợi doanh nghiệp. Cuối cùng là Thể thao & Sức khỏe, tập trung vào các nền tảng thể dục, chăm sóc sức khỏe và các giải pháp dựa trên hoạt động thể chất.

Garmin vinh danh các đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Garmin Health Summit 2025

Động thái duy trì và mở rộng giải thưởng của Garmin cho thấy mục tiêu thương mại hóa và cộng đồng hóa các giải pháp y tế số. Bằng việc mở quyền truy cập hệ thống dữ liệu thông qua API và SDK, hãng công nghệ này tạo ra một bộ khung cơ sở để các nhà phát triển bên thứ ba xây dựng ứng dụng.

Cấu trúc này mang lại lợi ích trực tiếp cho người dùng cuối. Các cơ sở y tế có thể khai thác luồng dữ liệu sinh trắc học để giám sát bệnh nhân ngoại trú. Tương tự, các công ty bảo hiểm sở hữu nguồn dữ liệu minh bạch để cấu trúc các gói cước linh hoạt theo lối sống của khách hàng, trong khi giới doanh nghiệp có cơ sở thực chứng để thiết kế các chương trình phúc lợi an toàn lao động hiệu quả hơn.

Nhìn rộng ra cục diện ngành công nghiệp thiết bị đeo thông minh (wearables), hướng đi của Garmin phản ánh một xu hướng dịch chuyển tất yếu: các nhà sản xuất đang giảm dần việc chạy đua thông số phần cứng thuần túy để tập trung xây dựng các hệ sinh thái và cộng đồng sức khỏe số. Hệ thống dữ liệu người dùng sẵn có đang được tái cấu trúc thành các không gian tương tác và dịch vụ giá trị gia tăng.

Thị trường đang ghi nhận sự chuyển đổi đồng bộ từ nhiều thương hiệu lớn. Huawei, với nền tảng Huawei Health+, đã phát triển ứng dụng quản lý thiết bị thông thường thành một hệ thống dịch vụ cung cấp giáo trình tập luyện cá nhân hóa, bài tập phục hồi và kế hoạch dinh dưỡng. Tương tự, hệ sinh thái Zepp của Amazfit tập trung tích hợp các giải pháp trí tuệ nhân tạo để phân tích chuyên sâu chất lượng giấc ngủ và khối lượng vận động, từ đó thiết lập các báo cáo tư vấn thể trạng.

Với riêng Garmin, nền tảng Garmin Connect từ lâu đã duy trì một cộng đồng người dùng gắn kết thông qua cơ chế thử thách vận động và mạng lưới kết nối cá nhân, tạo môi trường duy trì thói quen tập luyện.

Chiến lược dịch chuyển sang hệ sinh thái số mang lại giá trị song hành. Các nhà sản xuất gia tăng được mức độ gắn kết của người dùng với thương hiệu và mở rộng dư địa doanh thu từ phần mềm. Về phía cộng đồng, người sử dụng được tiếp cận một hệ thống đồng bộ để theo dõi, đánh giá và duy trì động lực sức khỏe, thay vì chỉ tiếp nhận các chỉ số đo lường cơ học như giai đoạn phát triển ban đầu của thị trường thiết bị đeo.

Phát triển KHCN: Không đào tạo đại trà, tập trung làm chủ công nghệ lõi

VOV.VN - Trong vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đại biểu Quốc hội cho rằng, "điểm nghẽn" lớn nhất hiện nay là thiếu lực lượng nhân lực có khả năng tạo ra đột phá thực chất. Do đó, cần thay đổi cách tiếp cận đào tạo, không đào tạo đại trà mà tập trung xây dựng lực lượng nòng cốt làm chủ công nghệ.

CTV Phan Sương/VOV.VN
VOV.VN - Ngày 20/4/2026, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị khoa học, công nghệ thủy sản và kiểm ngư toàn quốc năm 2026 cùng Triển lãm quốc tế khoa học công nghệ thủy sản Việt Nam lần thứ nhất (VinaFIS Expo 2026).

VOV.VN - Chuyển đổi số và công nghệ cao đang trở thành yêu cầu sống còn của nông nghiệp Việt Nam, nhưng nút thắt lớn nhất vẫn là khâu chuyển giao. Trong bối cảnh đó, TP.HCM với vai trò trung tâm kết nối tri thức, dẫn dắt đổi mới và thúc đẩy ứng dụng công nghệ, mở đường cho nông nghiệp thông minh phát triển bền vững.

VOV.VN - Nhà sản xuất pin xe điện lớn nhất thế giới CATL vừa công bố công nghệ sạc nhanh thế hệ mới, cho phép sạc pin từ 10% lên 98% chỉ trong vòng 6 phút, đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua công nghệ pin cho xe điện.

