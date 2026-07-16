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Gia Lai công bố chuỗi sự kiện quốc tế "Năm Lượng tử 2026"

Thứ Năm, 19:22, 16/07/2026
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VOV.VN - Chiều 16/7, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện quy mô quốc tế mang tên “Năm Lượng tử Gia Lai 2026”. Chuỗi sự kiện này do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Mạng lưới VNQuantum và các đối tác quốc tế tổ chức.

Điểm nhấn quan trọng nhất sẽ diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28/7 tới đây. Đó là cuộc thi Hackathon quốc tế về Tính toán lượng tử vì Mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026). Cuộc thi thu hút hàng trăm tài năng xuất sắc đến từ 11 quốc gia trên thế giới quy tụ về cuộc thi để trực tiếp giải quyết các bài toán thực tế của địa phương như nông nghiệp thông minh, dự báo thiên tai và an ninh thông tin. Cùng với đó là chuỗi hoạt động triển lãm công nghệ, ngày hội trình diễn khoa học cho hơn 1.000 học sinh, sinh viên với chủ đề “Thời khắc đã đến”.

gia lai cong bo chuoi su kien quoc te nam luong tu 2026 hinh anh 1
Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu tại cuộc họp báo về Năm lượng tử Gia Lai 2026

Ông Lâm Hải Giang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẳng định, sự kiện sẽ không dừng lại ở các hội thảo lý thuyết, Năm Lượng tử Gia Lai 2026 hướng tới mục tiêu thiết thực là xây dựng cơ chế phối hợp ươm tạo các startup công nghệ sâu ngay tại địa phương. Việc đăng cai tổ chức chuỗi hoạt động thuộc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc kết nối tri thức, công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và các nguồn lực đầu tư quốc tế, góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo bền vững tại khu vực miền Trung Tây Nguyên.

“Các chuyên gia và nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước đến với Gia Lai thảo luận và xác định, tư vấn hướng đi mà Gia Lai sẽ triển khai phát triển công nghệ lượng tử. Xây dựng không gian triển lãm và trải nghiệm về công nghệ lượng tử giúp người dân đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp cận và tương tác với mô hình trực quan về công nghệ lượng tử, nâng cao nhận thức, tạo được đam mê khát vọng, từ đó sẽ hình thành các nhà khoa học trong tương lai về lượng tử tại Gia Lai”, ông Lâm Hải Giang nhấn mạnh.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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