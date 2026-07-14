Nghị quyết số 57: Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí như thế nào?

Đầu tư cho công nghệ để chiếm ưu thế cạnh tranh

Kể từ khi Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được ban hành, nhiều doanh nghiệp cho biết "mạnh dạn đầu tư công nghệ để tận dụng cơ hội mới".

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất về cao su, nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất và nhân công, đặc biệt là nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đầu năm 2026, Công ty TNHH Cao su Giải Phóng (Hưng Yên) đã đầu tư chiếc máy kiểm hàng tự động để kiểm tra sản phẩm bằng camera với độ chính xác cao.

Ông Chu Trọng Hùng, Giám đốc Công ty TNHH Cao su Giải phóng (Hưng Yên) cho biết, trước kia khi chưa có chiếc máy kiểm hàng tự động, mỗi sản phẩm ít nhất có 3 công nhân kiểm tra các khâu. Nhưng hiện chỉ cần 1 công nhân đứng bấm nút tự động vừa tiết kiệm nhân lực vừa nâng cao hiệu suất hoạt động.

Chuyển đổi số giúp Công ty TNHH Cao su Giải phóng (Hưng Yên) vừa tiết kiệm nhân lực vừa nâng cao hiệu suất hoạt động.

“Chuyển đổi số đã tạo bước ngoặt lớn trong quy trình sản xuất, giúp công ty nâng cao năng suất, đồng thời tối ưu chi phí nhân sự, giảm sai sót và tăng độ chính xác trong vận hành”, ông Hùng cho biết.

Chia sẻ thực tế tại doanh nghiệp, bà Trịnh Thị Hòa, đồng sáng lập Công ty Nhựa sinh học Buyo cho biết, Buyo mới ra đời được 3 năm theo đuổi để tạo ra các sản phẩm vật liệu và các ứng dụng thay thế nhựa. Buyo là một doanh nghiệp deeptech, tập trung vào phát triển công nghệ lõi về vật liệu và công nghệ sinh học.

Một phần nhà máy của Công ty Nhựa sinh học Buyo.

Bà Hòa cho rằng, một sản phẩm nghiên cứu hay dịch vụ của doanh nghiệp để đáp ứng được nhu cầu của thị trường bên cạnh chất lượng cũng rất cần chính sách hỗ trợ. Với những chuyển động chính sách hiện nay, doanh nghiệp kỳ vọng việc đầu tư vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ giúp doanh nghiệp gia tăng năng lực cạnh tranh mà còn mở ra cơ hội mở rộng thị trường.

“Chúng tôi mong muốn Chính phủ và các cơ quan hoạch định có chính sách khuyến khích, hỗ trợ và hướng dẫn cụ thể cho doanh nghiệp kinh tế tuần hoàn vì bản chất của mô hình này phải xử lý vấn đề về mặt công nghệ và môi trường”, bà Hoà nói.

Bên cạnh lĩnh vực sản xuất, các doanh nghiệp khoa học công nghệ cũng đang đẩy mạnh đầu tư R&D để tận dụng cơ hội từ Nghị quyết 57.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng, Nhà sáng lập MXH thực tế ảo YooLife cho biết, Nghị quyết 57 khuyến khích các doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, ứng dụng công nghệ cao và cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường toàn cầu. Sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, các doanh nghiệp khoa học công nghệ nhận thấy những cơ hội rõ ràng ở nhiều khía cạnh gồm đầu tư tài chính và R&D, chuyển giao công nghệ và hợp tác công - tư và khuyến khích thử nghiệm thực tế.

"Doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn từ các quỹ đổi mới sáng tạo và quỹ đầu tư công nghệ quốc gia, từ đó tăng tốc quá trình làm chủ các công nghệ lõi như AI, IoT, VR, AR và blockchain", ông cho biết thêm.

Công cụ sáng tạo nội dung ảo hóa YooStudio phục vụ cộng đồng sáng tạo nội dung số theo xu hướng marketing 6.0 của YooLife.

Dẫn chứng thực tế doanh nghiệp, YooLife, nền tảng công nghệ thuần Việt tiên phong làm chủ các công nghệ như AI, IoT và VR360 vào xây dựng MXH VR, nhận rõ cơ hội "phát triển và động lực hiện thực hóa sứ mệnh lan tỏa, phát triển văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và bản sắc dân tộc" thông qua công nghệ thực tế ảo.

Ngay sau khi Nghị quyết 57 được ban hành, doanh nghiệp đã tăng tốc triển khai và đẩy mạnh các dự án trọng điểm với mục tiêu ứng dụng công nghệ để số hóa và lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, nghệ thuật và giáo dục.

"Chúng tôi hành động với tốc độ nhanh hơn, quyết liệt hơn và táo bạo hơn để tận dụng tối đa những cơ hội mới", ông Tùng nói.

YooLife đầu tư mạnh mẽ vào R&D và phát triển hoàn thiện công cụ YooStudio - một sản phẩm tiên phong sáng tạo nội dung ảo hóa 3D, VR, AR kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính sách đang "mở đường" để doanh nghiệp bứt phá

Thống kê cho thấy, hiện gần 50% doanh nghiệp Việt đã bắt đầu quá trình chuyển đổi số, trong khi khoảng hơn 40% đang xây dựng kế hoạch chuyển đổi xanh. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự chuyển động mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp hướng đến phát triển bền vững.

Nghị quyết 57-NQ/TW xác định khoa học công nghệ là mũi nhọn để tăng trưởng kinh tế.

Theo TS. Vũ Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC), chưa bao giờ khoa học công nghệ được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia như hiện nay.

TS. Vũ Việt Anh cho biết thế kỷ XXI sẽ được dẫn dắt bởi trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và Internet vạn vật (IoT), trong đó khoa học công nghệ không còn đóng vai trò hỗ trợ mà đã trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

"Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định khoa học công nghệ là mũi nhọn để tăng trưởng kinh tế. Mục tiêu đến năm 2045, khi Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao, đóng góp của lĩnh vực khoa học công nghệ phải chiếm tới 50% GDP", TS. Vũ Việt Anh nhận định.

Theo TS. Vũ Việt Anh, cùng với Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị định số 268/2025/NĐ-CP đã tạo nên nền tảng chính sách đồng bộ cho cộng đồng doanh nghiệp công nghệ phát triển.

“Các mô hình tăng trưởng dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ dần bộc lộ giới hạn, khoa học công nghệ được xem là con đường tạo ra những bước nhảy vọt về năng suất và giá trị doanh nghiệp”, TS. Vũ Việt Anh nói.