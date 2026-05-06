Giữ Bluetooth luôn bật có thực sự vô hại cho thiết bị?

Thứ Tư, 07:00, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bluetooth là công nghệ không dây tầm ngắn hoạt động trên tần số 2,4 GHz, cho phép các thiết bị điện tử giao tiếp với nhau, đặc biệt là smartphone.

Mặc dù thường được biết đến qua tai nghe không dây, Bluetooth còn được sử dụng để kết nối nhiều thiết bị khác như bảng vẽ và bàn phím số với MacBook. Việc giữ Bluetooth luôn bật mang lại sự tiện lợi, đặc biệt khi người dùng muốn thưởng thức nhạc hoặc podcast trong những chuyến đi dài mà không làm phiền người xung quanh. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu việc này có thực sự an toàn?

giu bluetooth luon bat co thuc su vo hai cho thiet bi hinh anh 1
Người dùng được khuyến cáo không nên bật Bluetooth liên tục nếu lo ngại rủi ro và pin

Các chuyên gia cho biết, việc bật Bluetooth liên tục có thể gây ra một số rủi ro. Cụ thể, mặc dù sự tiện lợi là điều đáng giá, nhưng Bluetooth cũng là một cổng truy cập mà tin tặc có thể lợi dụng để xâm nhập vào thông tin cá nhân của người dùng. Các cuộc tấn công mạng đã diễn ra khi tin tặc khai thác lỗ hổng trong công nghệ này. Nếu vô tình kết nối với một thiết bị lạ trong khu vực đông người, người dùng có thể đã mở cửa cho kẻ xấu xâm nhập vào điện thoại của mình, từ đó cài đặt phần mềm độc hại hoặc thu thập thông tin cá nhân.

Bluetooth hiện đại vẫn "hại điện"

Ngoài ra, việc giữ Bluetooth luôn bật có thể tiêu tốn pin, ngay cả khi công nghệ Bluetooth hiện đại đã giúp giảm thiểu mức tiêu thụ năng lượng. Việc tắt Bluetooth khi không cần thiết vẫn có thể kéo dài tuổi thọ pin của thiết bị.

Mặc dù người dùng có thể để Bluetooth hoạt động mà không gặp phải hậu quả nghiêm trọng, việc cẩn trọng vẫn là điều cần thiết. Nếu không sử dụng Bluetooth, hãy tắt nó để ngăn chặn các cuộc tấn công tiềm năng. Khi ra ngoài nơi công cộng, nếu có yêu cầu ghép nối từ thiết bị lạ, hãy từ chối. Người dùng cũng nên tắt chế độ tìm kiếm để không bị phát hiện bởi các thiết bị khác.

Cuối cùng, hãy luôn cập nhật thiết bị của mình, đặc biệt là khi có bản vá bảo mật bởi việc này sẽ giúp bảo vệ thiết bị khỏi các lỗ hổng có thể bị khai thác. Hãy nhớ rằng, an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu khi sử dụng công nghệ.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo BGR
