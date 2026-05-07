Cải chính

Google lên tiếng vụ Chrome âm thầm cài Gemini Nano 4GB

Thứ Năm, 19:08, 07/05/2026
VOV.VN - Đại diện Google đã lên tiếng về những chỉ trích liên quan đến việc Chrome tự ý tải xuống mô hình AI có dung lượng 4GB vào thiết bị của người dùng.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Google Chrome, Parisa Tabriz, cho biết trong tuyên bố của mình rằng việc tích hợp AI trên thiết bị là một phần quan trọng trong chiến lược bảo mật và phát triển của Chrome.

Lãnh đạo Google không đi sâu vào vấn đề mà người dùng lo ngại

Quay trở lại với vụ việc, sự phản đối bắt đầu khi nhà nghiên cứu quyền riêng tư Alexander Hanff phát hiện rằng Chrome tự động tải xuống mô hình Gemini Nano mà không hỏi ý kiến người dùng. Hành động này không chỉ gây khó chịu mà còn khiến người dùng phải chịu chi phí lưu trữ và băng thông cho một tệp không liên quan đến tính năng “Chế độ AI” nổi bật của trình duyệt, vốn không sử dụng mô hình cục bộ mà gửi truy vấn đến máy chủ đám mây của Google.

Google không đưa ra phản hồi rõ ràng về hành vi tự ý cài đặt

Các nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư cũng bày tỏ lo ngại về khả năng vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của EU, đặc biệt là yêu cầu về sự đồng ý của người dùng trước khi lưu trữ dữ liệu trên thiết bị theo Chỉ thị ePrivacy.

Trong một loạt bài đăng gần đây trên mạng xã hội X, Tabriz thừa nhận việc này và cho biết rằng Google đã cung cấp Gemini Nano trong Chrome từ năm 2024 như một mô hình nhẹ, cài đặt trên thiết bị. Bà nhấn mạnh rằng mô hình này xử lý dữ liệu cục bộ và sẽ tự động gỡ cài đặt khi thiết bị gần hết dung lượng lưu trữ.

Mặc dù Tabriz không trực tiếp đề cập đến vấn đề sự đồng ý của người dùng, Google đã khẳng định rằng người dùng có thể vô hiệu hóa và xóa mô hình thông qua cài đặt của Chrome. Sau khi bị vô hiệu hóa, mô hình này sẽ không tự động tải xuống lại.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Digitaltrends
Tag: Google Chrome Gemini trình duyệt web trí tuệ nhân tạo
