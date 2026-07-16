Google Maps sắp thay đổi cách người dùng tìm đường với trợ lý AI Gemini

Gần đây, Google đã không ngừng cải tiến và giới thiệu nhiều tính năng mới cho ứng dụng Google Maps, đặc biệt trong bối cảnh trợ lý AI Gemini ngày càng thông minh hơn. Tiêu biểu là tính năng Ask Maps đã được triển khai từ tháng 3, cho phép người dùng tìm kiếm địa điểm mới, trải nghiệm và nhận đề xuất cá nhân hóa thông qua công nghệ Gemini và kho kiến thức phong phú của Maps.

Giao diện sử dụng thử tính năng mới của Google Maps

Google muốn đưa Gemini vào sâu hơn

Hiện tại, Google đang nỗ lực mở rộng tính năng này để phục vụ người dùng tốt hơn. Theo ghi nhận từ trang Authority Insights, trong phiên bản mới nhất của Google Maps (v26.29.01.946673643), tính năng “Ask Maps" đã được tích hợp sâu hơn vào ứng dụng. Sau khi thử nghiệm, các biên tập viên nhận thấy tính năng này đã xuất hiện trên màn hình chính và trong danh sách địa điểm của Google Maps.

Sắp tới, Google Maps có thể sẽ sử dụng kho kiến thức của mình để cung cấp các đề xuất từ “Ask Maps” khi người dùng lên kế hoạch cho chuyến đi. Cụ thể, trong màn hình chỉ đường, ứng dụng sẽ hiển thị các gợi ý cho những câu hỏi như “Tuyến đường nào đẹp nhất?” hay “Thời điểm nào tốt nhất để khởi hành nhằm tránh tắc đường?”. Ngoài ra, một nút “Ask Maps” sẽ được đặt ở cuối màn hình, cho phép người dùng mở cửa sổ trò chuyện để đặt câu hỏi về chuyến đi của mình.

Ask Maps sẽ giúp việc điều hướng trở nên dễ dàng hơn

Cần lưu ý rằng các gợi ý này chỉ xuất hiện khi phương thức di chuyển được chọn là “Lái xe”, “Xe đạp” hoặc “Đi bộ”, và sẽ không hiển thị cho các tùy chọn phương tiện công cộng, có thể do người dùng ít quan tâm đến chỗ đậu xe khi sử dụng xe buýt hoặc tàu điện ngầm.

Mặc dù tính năng này hiện chưa được kích hoạt nhưng rõ ràng Google đang tích cực phát triển nó nhằm tối ưu trải nghiệm điều hướng của người dùng.