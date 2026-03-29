Google tung “chiêu mới” kéo người dùng rời ChatGPT sang Gemini

Chủ Nhật, 06:00, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Việc chuyển từ ChatGPT sang Gemini giờ đây trở nên đơn giản hơn khi Google ra mắt công cụ giúp nhập dữ liệu và lịch sử trò chuyện chỉ trong vài bước.

ChatGPT có ưu thế đi trước Gemini, giúp công ty khẳng định vị thế dẫn đầu trong thị trường trí tuệ nhân tạo tạo sinh dành cho người dùng, với khoảng 900 triệu người dùng hoạt động hàng tuần và 50 triệu người đăng ký trả phí.

Google đang nỗ lực lôi kéo người dùng ChatGPT sang Gemini

Bất chấp sự cạnh tranh từ các sản phẩm như Gemini của Google, người dùng vẫn trung thành với ChatGPT. Một trong những lý do chính là tính liên tục trong các cuộc hội thoại khi ChatGPT có khả năng tham chiếu các cuộc trò chuyện trước đó mang đến trải nghiệm cá nhân hóa theo thời gian. Ngược lại, khi người dùng chuyển sang một trợ lý ảo mới như Gemini, họ thường phải bắt đầu lại từ đầu mà không có ngữ cảnh lịch sử.

Vũ khí mới trong cuộc đua giữa Gemini và ChatGPT

Nhằm khắc phục vấn đề này, Google vừa công bố các công cụ chuyển đổi mới giúp người dùng dễ dàng chuyển các ký ức, ngữ cảnh và lịch sử trò chuyện từ các ứng dụng AI khác, bao gồm ChatGPT, sang Gemini. Tính năng nhập bộ nhớ mới sẽ cho phép người dùng nhập các tùy chọn quan trọng, mối quan hệ và bối cảnh cá nhân của họ. Để thực hiện, người dùng chỉ cần vào phần Cài đặt và chọn tùy chọn nhập mới, sau đó sao chép và dán thông tin từ ChatGPT vào Gemini. Nhờ đó, Gemini sẽ cung cấp các câu trả lời chính xác hơn cho người dùng.

Trước đây vài tháng trước, Gemini cũng đã giới thiệu tính năng Trí tuệ Cá nhân nhằm cho phép Gemini đưa ra phản hồi dựa trên thông tin từ Gmail, Google Photos, lịch sử tìm kiếm và các cuộc trò chuyện trước đó. Giờ đây, người dùng còn có thể nhập toàn bộ lịch sử trò chuyện từ các dịch vụ AI khác như ChatGPT. Để thực hiện, người dùng cần tải xuống lịch sử trò chuyện từ ChatGPT và tải tệp ZIP lên Gemini. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, họ có thể tìm kiếm và tiếp tục các cuộc hội thoại trước đó.

CTV Kiến An/VOV.VN (biên dịch)
Theo Neowin
Tag: Gemini ChatGPT Google chatbot AI trí tuệ nhân tạo
