Hai robot đưa thuốc cho bệnh nhân nhiễm virus corona ở Trung Quốc

Mới đây, Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) cho biết, họ vừa đưa hai robot vào sử dụng để mang thuốc đến cho các bệnh nhân đang được điều trị do virus corona.

Người điều hành robot cho biết, cả hai đều có thể tự mở, đóng cửa và đi thang máy. Ngoài ra, chúng còn biết đọc bản đồ, lựa chọn lối đi hợp lý nhất, thiết lập cơ sở dữ liệu cho bệnh nhân và ghi hình toàn bộ quá trình làm việc.

Robot được đưa vào sử dụng trong Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) nhằm tránh rủi ro lây lan dịch bệnh. (Ảnh: CGTN)

Một robot sẽ làm việc thay 3 người bình thường. Điều này sẽ giúp giảm các rủi ro lây nhiễm virus corona trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân. Hai robot được đặt tên Ping Ping và An An. Cả hai cái tên đều có ý nghĩa là "bình an".

Không những thế, robot còn có khả năng tự khử trùng từ phía trong và bên ngoài cũng được khử trùng bằng cồn chỉ trong vòng vài giây.

Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông hiện cũng đang lên kế hoạch đưa ra sử dụng một robot thứ ba, hỗ trợ quá trình chống dịch virus corona.

Virus corona hiện đang càn quét khắp thế giới, cướp đi sinh mạng của nhiều người ở tất cả các tỉnh thành của Trung Quốc. Tính đến nay, có ít nhất có 20 bác sĩ ở Trung Quốc bị lây nhiễm virus corona trong quá trình chăm sóc bệnh nhân. Các chuyên gia cho biết bệnh dịch có thể lây lan khi tiếp xúc với nước bọt hay bề mặt có nhiễm khuẩn./.